information fournie par Boursorama avec LabSense • 22/06/2026 à 08:30

Retraite : quelles démarches accomplir 6 mois avant votre départ ? / iStock.com - stockphotodirectors

Un portail unique

Le service "Demander ma retraite" sur info-retraite.fr permet désormais de déposer une demande unique pour tous les régimes, ce qui simplifie la démarche. Un travail de préparation en amont reste cependant indispensable pour éviter les décalages entre la fin d'activité et le versement de la pension. Le portail d'accès et la procédure de demande diffèrent selon le statut professionnel. Ainsi, les salariés du privé doivent passer par L'Assuranceretraite.fr, les fonctionnaires d'État par l'ENSAP (Espace numérique sécurisé de l'agent public), les agents territoriaux et hospitaliers par la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), les travailleurs indépendants et libéraux par Info-Retraite et la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui fédère dix caisses de retraite).

Six mois avant le départ

Avant l'étape de la demande en ligne, l'outil "Mes justificatifs" du site Info Retraite précise la liste des principaux documents à collecter : pièce d'identité valide, dernier avis d'imposition, bulletins de salaire de la dernière année de travail, photocopie du livret de famille, RIB, attestations France Travail relatives aux périodes de chômage, documents spécifiques selon la situation du demandeur. Étudier le relevé de carrière est une étape aussi fastidieuse que primordiale. Elle consiste à vérifier l'exactitude de son relevé de carrière, via son espace personnel du site info-retraite.fr. Ce travail minutieux suppose de pointer notamment toutes les courtes périodes d'emploi, telles que jobs d'étudiant ou CDD. Suite au dépôt de la demande unique, un conseiller de chaque régime sera chargé d'étudier le dossier.

Quatre mois avant le départ

Au moins quatre mois avant la date de départ souhaitée, la demande officielle de retraite doit être déposée. Cette demande unique, transmise à l'ensemble des caisses de retraite de base et complémentaires, est réalisée en ligne, dans la rubrique "Demander ma retraite" du site info-retraite.fr. Le formulaire de demande est personnalisé et prérempli. Après avoir été reçu par les services, le dossier est enregistré, étudié, puis validé ou rejeté. Une notification est envoyée par mail à chacune des étapes, et les éventuelles pièces manquantes sont demandées. L'avancement du dossier est visible sur le même site, dans la rubrique "Suivre ma demande en cours". Le premier versement intervient le mois suivant le départ, et la pension est ensuite versée chaque mois à terme échu. Parallèlement à la procédure de demande, l'employeur doit être informé par l'intéressé de la date de son départ (pas de procédure spécifique obligatoire). Un préavis devra être respecté : un mois pour 6 mois à 2 ans d'ancienneté, deux mois au-delà. Dans les 15 jours après validation du dossier, une notification est envoyée au demandeur. Elle précise notamment la date de départ (obligatoirement le 1er jour d'un mois) et le montant mensuel de la retraite, ainsi que les éléments retenus pour le calcul et les modalités de recours. Un exemplaire de cette notification est envoyé automatiquement à la Sécurité sociale pour la continuité des remboursements de soins.