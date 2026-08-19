Comment diversifier son patrimoine avec l'assurance vie ?

information fournie par Café de la Bourse • 19/08/2026 à 08:40

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Diversifier son patrimoine est l'un des principes de base de l'investissement. Répartir son épargne entre plusieurs classes d'actifs permet de ne pas dépendre de la performance d'un seul placement et de rechercher différentes sources potentielles de rendement.

L'assurance vie présente une particularité : elle permet de réunir, au sein d'une même enveloppe, des supports d'investissement aux profils très différents. Selon les contrats, il est ainsi possible de combiner un fonds euros pour sécuriser une partie de son épargne, de l'immobilier via des SCI, SCPI ou OPCI, des entreprises non cotées grâce au private equity, ou encore une exposition aux matières premières au travers de certains fonds ou ETF.

Cette diversité permet de construire une allocation adaptée à son horizon de placement, à ses objectifs et à sa tolérance au risque. Quels sont les atouts et les risques de ces différents supports ? Comment les intégrer dans une stratégie de diversification ? Tour d'horizon des principales solutions accessibles au sein d'un contrat d'assurance vie.

Pourquoi diversifier son patrimoine ?

Diversifier son patrimoine ne consiste pas seulement à multiplier le nombre de placements. Une bonne diversification repose sur plusieurs leviers complémentaires : investir sur de nombreux actifs, répartir ses investissements entre différentes zones géographiques et différents secteurs d'activité, mais aussi combiner plusieurs classes d'actifs. Cette dernière approche est souvent considérée comme l'un des principaux facteurs de diversification d'un portefeuille, car les actions, l'immobilier, les fonds euros ou encore le private equity ne réagissent pas de la même manière aux évolutions des marchés et de l'économie.

En pratique, les différentes classes d'actifs n'évoluent pas toujours dans le même sens au même moment. Les actions, l'immobilier, les fonds euros ou encore le private equity réagissent différemment selon le contexte économique. En les combinant au sein d'un même portefeuille, il est possible de rechercher plusieurs moteurs de performance et de réduire l'impact qu'une baisse d'un placement pourrait avoir sur l'ensemble de son patrimoine.

La diversification ne garantit toutefois ni un gain ni une protection contre les pertes. Elle constitue avant tout un principe de gestion destiné à construire un portefeuille plus équilibré sur le long terme.

Les fonds euros : le socle défensif de l'assurance vie

Au sein d'un contrat d'assurance vie, le fonds euros constitue généralement la poche la plus sécurisée du portefeuille. Il bénéficie d'une garantie du capital par l'assureur (hors frais de gestion) et les intérêts définitivement acquis chaque année grâce à l'effet de cliquet.

Après plusieurs années de taux d'intérêt très faibles, les fonds euros ont retrouvé des niveaux de rendement plus attractifs. Sans offrir les mêmes perspectives de performance que les unités de compte, ils peuvent constituer un socle défensif au sein d'une allocation, notamment pour les épargnants prudents ou pour sécuriser une partie de leur patrimoine.

Leur rôle n'est toutefois pas de remplacer les autres supports d'investissement, mais de les compléter afin de trouver un équilibre entre recherche de performance et maîtrise du risque.

Les actions en bourse : rechercher de la performance sur le long terme

Les actions occupent une place centrale dans une stratégie de diversification. En devenant actionnaire d'une entreprise, l'investisseur peut bénéficier de la croissance de son activité, à travers la progression du cours de Bourse et, le cas échéant, le versement de dividendes.

Au sein d'un contrat d'assurance vie, l'exposition aux marchés actions s'effectue généralement via des unités de compte, comme des fonds d'investissement ou des ETF. Ces supports permettent d'investir sur différentes zones géographiques, secteurs d'activité ou thématiques, tout en bénéficiant d'une diversification plus large qu'un investissement sur quelques titres en direct.

En contrepartie d'un potentiel de performance plus élevé sur le long terme, les actions sont également plus volatiles que les fonds euros. Leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés. Elles s'adressent donc principalement aux épargnants disposant d'un horizon d'investissement suffisamment long et capables d'accepter un risque de perte en capital.

Immobilier : investir dans des SCI, SCPI et OPCI via son assurance vie

L'immobilier constitue l'une des principales classes d'actifs accessibles au sein de nombreux contrats d'assurance vie. Plutôt que d'acheter un bien en direct, il est possible d'investir dans des supports collectifs permettant d'accéder à un patrimoine diversifié, géré par des professionnels.

Les SCI (sociétés civiles immobilières) investissent principalement dans des actifs immobiliers (bureaux, commerces, santé, logements, etc.) et peuvent également détenir une part d'actifs financiers afin de faciliter leur gestion. Elles offrent une gestion souple et une exposition diversifiée au marché immobilier, mais restent exposées au risque de perte en capital.

Les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) acquièrent et gèrent un parc immobilier locatif dont les loyers peuvent être redistribués aux associés. Elles séduisent les investisseurs à la recherche de revenus potentiels réguliers, tout en permettant de mutualiser les risques sur plusieurs immeubles et locataires. En contrepartie, les revenus ne sont pas garantis, la valeur des parts peut varier et la liquidité reste plus limitée que pour d'autres placements.

Les OPCI (organismes de placement collectif immobilier) combinent immobilier, actifs financiers et liquidités. Cette diversification peut améliorer la liquidité du support, mais elle les rend également plus sensibles aux fluctuations des marchés financiers. Comme les SCI et les SCPI, ils présentent un risque de perte en capital et s'envisagent dans une logique d'investissement de long terme.

Private equity : financer des entreprises non cotées

Le private equity, ou capital-investissement, consiste à investir dans des entreprises non cotées afin d'accompagner leur création, leur développement ou leur transmission. En assurance vie, cette exposition s'effectue par l'intermédiaire de fonds spécialisés qui investissent dans un portefeuille de sociétés non cotées, permettant ainsi de mutualiser les risques.

Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, le private equity s'est progressivement démocratisé. De nombreux contrats d'assurance vie donnent désormais accès, via des unités de compte investies dans des fonds de capital-investissement, à des portefeuilles d'entreprises non cotées sélectionnées par des sociétés de gestion spécialisées. Les assureurs répondent ainsi à une demande croissante des épargnants souhaitant diversifier leur patrimoine au-delà des marchés financiers traditionnels.

Le principal intérêt du private equity est son potentiel de création de valeur sur le long terme, les entreprises non cotées pouvant connaître une forte croissance avant une introduction en Bourse, une cession ou un rachat. Son évolution est également moins corrélée aux fluctuations quotidiennes des marchés financiers, ce qui peut renforcer la diversification d'un portefeuille.

En contrepartie, il s'agit d'un investissement de long terme, généralement recommandé pour une durée d'au moins huit à dix ans. Les fonds sont peu liquides, les valorisations sont moins fréquentes que pour les actifs cotés et le risque de perte en capital demeure élevé. Le private equity doit donc être considéré comme une poche de diversification au sein d'un patrimoine, et non comme un placement destiné à remplacer les supports plus liquides ou plus sécurisés.

Matières premières : une diversification complémentaire

Les matières premières, comme l'or, l'argent, le pétrole ou certains métaux industriels, mais aussi certaines matières premières agricoles, peuvent également trouver leur place dans une stratégie de diversification. Leur évolution dépend de facteurs spécifiques, tels que la conjoncture économique mondiale, les tensions géopolitiques, les politiques monétaires, la météo, ou encore l'offre et la demande. Elles n'évoluent donc pas toujours de la même manière que les actions ou les obligations.

Au sein d'un contrat d'assurance vie, l'exposition aux matières premières s'effectue généralement de manière indirecte, via des fonds d'investissement ou, selon les contrats, des ETF éligibles en unités de compte. Ces supports permettent d'accéder à une ou plusieurs matières premières sans avoir à les détenir physiquement.

Les matières premières peuvent contribuer à diversifier un portefeuille, notamment dans certaines phases de marché. Elles restent toutefois des actifs souvent volatils, dont les performances peuvent être fortement influencées par des facteurs économiques, climatiques ou géopolitiques. Elles doivent donc être envisagées comme une poche de diversification, en complément d'autres classes d'actifs, et non comme le cœur d'une stratégie d'investissement.