Retraite des polypensionnés : percevoir plusieurs pensions, est-ce possible ? / iStock.com - Dragon Claws

Polyassuré, polypensionné : de quoi s’agit-il ?

Lorsque vous êtes actif et que vous travaillez sous plusieurs statuts, vous êtes polyassuré car vous cotisez auprès de plusieurs caisses de retraite. Une fois retraité, vous entrez dans la catégorie des polypensionnés ou pluripensionnés. À titre d’exemple, si vous avez été professionnel libéral avant de devenir salarié ou bien que vous avez été salarié tout en étant micro-entrepreneur, une fois à la retraite, vous êtes polypensionné. Mais comment cela se passe-t-il concrètement ?

Plusieurs pensions pour les polypensionnés ?

Si vous avez cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite durant votre carrière professionnelle, chacune vous doit une pension calculée en fonction de ses propres critères. Les diverses pensions additionnées donnent le montant total de votre retraite. Comment se passe la demande de retraite pour les polyassurés ? Pour celles et ceux des régimes de base « alignés », depuis le 1er juillet 2017, il suffit de faire la demande auprès de sa dernière caisse d’affiliation. Cette dernière va se charger de reconstituer votre carrière en contactant les autres caisses auprès desquelles vous avez cotisé tout au long de votre carrière professionnelle. Il s’agit du dispositif LURA pour « liquidation unique des régimes alignés ». Pour les autres polyassurés, une demande est normalement à faire auprès de chaque caisse de retraite. Toutefois, pour simplifier vos démarches, le portail info-retraite.fr propose de faire sa demande de retraite progressive ou « normale » en ligne en une seule fois. Pour pouvoir bénéficier du dispositif LURA, vous devez être né après 1953 et avoir cotisé auprès d’au moins deux des trois régimes de retraite de base alignés. Vous percevrez une seule pension. Si vous avez cotisé auprès de régimes de base non-alignés, vous recevrez une pension par caisse. Pour avoir accès à votre relevé de carrière, le télécharger et/ou l’imprimer, vous pouvez vous connecter à votre compte retraite sur info-retraite.fr. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un ou bien vous connecter via France Connect avec vos identifiants de l’administration fiscale, par exemple. À partir de 55 ans, vous avez même la possibilité de corriger votre relevé de carrière via votre compte retraite mais uniquement en utilisant la connexion avec France Connect.

Préparez votre demande de retraite

Faites votre demande de retraite au moins six mois avant la date à laquelle vous envisagez de la prendre. Notez que le point de départ de votre retraite doit obligatoirement être le premier jour d’un mois. De plus, il ne peut pas être antérieur à la date de dépôt de votre demande. Si vous n’indiquez pas de date, celle retenue sera le 1er du mois suivant votre demande. Si vous n’avez pas encore l’âge de prendre votre retraite, vous pouvez tout de même utiliser votre compte retraite pour estimer vos droits en fonction de divers scénarios.