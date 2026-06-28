information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/06/2026 à 08:30

Retraite complémentaire : combien rapportent réellement vos points Agirc-Arrco ? / iStock.com - Pla2na

Deux valeurs clés fixées chaque année

Depuis leur fusion en 2019, l'Agirc et l'Arrco ne forment plus qu'un seul régime, chargé de verser la retraite complémentaire aux salariés du privé, pour compléter la retraite de base versée par la Sécurité sociale. Il est obligatoire pour les quelque 27 millions de salariés (cadres ou non-cadres) affiliés au régime général ou à la Mutualité sociale agricole, et il concerne 14 millions de retraités, dont il représente entre 30 et 40 % de la pension totale. Pour déterminer la pension de base, le régime général retient le salaire et le nombre de trimestres. Le régime Agirc-Arrco fonctionne différemment, en se basant uniquement sur les cotisations versées par les salariés et les employeurs, qui sont ensuite converties en points. Les valeurs clés du point reposent sur deux tarifs déterminés annuellement par les partenaires sociaux. Le premier est le prix d'achat du point (ou salaire de référence), montant théorique nécessaire pour acquérir 1 point de retraite. Il est fixé à 20,1877 € en 2026. Le second est la valeur du point, soit ce que rapporte chaque point cotisé (1,4386 € en 2026). Exemple : un salarié qui a 4 000 points aura une pension complémentaire brute de 4 000 X 1,4386 €, soit 5 754 € par an (479 € par mois).

Le principe de la conversion des euros en points

Pour convertir les euros cotisés en points, le calcul de l'Agirc-Arrco repose sur deux bases essentielles : l'assiette des cotisations (la base de rémunération retenue) et les tranches de salaire, fixées en fonction du PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale). Pour ce qui est de l'assiette des cotisations, la plupart des composantes de la rémunération brute soumise à cotisations sociales entrent dans le calcul réalisé par l'Agirc-Arrco : salaires bruts, indemnités de congés payés, primes, gratifications et bonus, avantages en nature ou en espèces. Certains éléments en sont exclus, tels que les frais professionnels ou les indemnités de licenciement. L'assiette est divisée en tranches, basées sur le PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale), dont la valeur est fixée chaque année (48 060 € en 2026). La tranche 1 concerne les rémunérations allant jusqu'au plafond du PASS, et la tranche 2 celles comprises entre le plafond et 8 fois celui-ci (soit 384 480 €). Des limites mensuelles pour chaque tranche sont également définies (0 à 4 005 € en tranche 1, de 4 005 € à 32 040 € en tranche 2). Exemples : un salarié rémunéré 2 800 € brut par mois cotisera en tranche 1, un salarié gagnant 6 500 € cotisera en tranche 1 à hauteur de 4 005 €, puis en tranche 2 pour le reste. La répartition des cotisations Agirc-Arrco est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, règle qui s'applique sur les tranches 1 et 2 (sauf accord collectif ou convention de branche plus favorable). L'application de la formule mathématique est complexe, mais un simulateur en ligne, disponible sur le site Agirc-Arrco, permet de connaître rapidement le montant de sa future retraite complémentaire.