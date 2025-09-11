Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting d'août. Cet été, ESG Tendances Pierre a renforcé et diversifié son patrimoine avec l'acquisition ... Lire la suite
La SCPI Sofidynamic franchit les 100 M€ de capitalisation et réhausse son objectif de distribution 2025
Dix-huit mois après son lancement en janvier 2024, la SCPI SOFIDYNAMIC gérée par Sofidy continue de saisir le bon momentum pour investir sur les marchés immobiliers européens. La stabilisation des taux longs et un contexte favorable aux acheteurs créent un terrain ... Lire la suite
Les prix de l’immobilier en bord de mer restent globalement stables depuis cinq ans en France. Certaines régions enregistrent même des baisses, comme la Bretagne ou la Manche. Si certaines stations balnéaires restent inaccessibles à la plupart des Français, on ... Lire la suite
HLM : les bailleurs sociaux n'ont pas assez d'argent pour contruire de nouveaux logements et pour rénover les anciens
"Le niveau de fonds propres des bailleurs sociaux ne permet pas de traiter à un niveau ambitieux les deux exigences qui pèsent sur le secteur", selon une étude. Construire 100.000 nouveaux logements sociaux par an et rénover les anciens pour atteindre la neutralité ... Lire la suite
