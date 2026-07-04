Pourquoi vous devriez ouvrir plusieurs contrats d’assurance-vie?

information fournie par Le Particulier • 04/07/2026 à 08:00

Multiplier ses contrats d’assurance-vie: une stratégie patrimoniale pour diversifier, optimiser la fiscalité dans le temps et préparer sa succession auprès de plusieurs bénéficiaires. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Sécurité ou performance: pourquoi choisir?

Diversifier son épargne en profitant de nombreux fonds de placement



Détenir plusieurs contrats d’assurance-vie pour en optimiser la fiscalité

Conjoint, enfants, amis: à chaque assurance-vie son bénéficiaire

Sécurité ou performance: pourquoi choisir?

Dans un contrat d’assurance‑vie, fonds en euros et unités de compte répondent à deux logiques différentes. Les fonds en euros offrent une sécurité du capital et une rémunération plus stable, ce qui les rend particulièrement adaptés aux profils prudents. Les unités de compte, elles, exposent davantage l’épargne aux marchés financiers, avec un risque de perte en capital mais un potentiel de performance plus élevé sur le long terme.

Lors de l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie, les épargnants sont invités à définir leur profil d’investisseur. On distingue ainsi:

Le profil «prudent» averse au risque. Sa stratégie consiste à ouvrir un contrat monosupport en euros ou à placer 80% de son épargne sur un fonds en euros et les 20% restants en unités de compte.

averse au risque. Sa stratégie consiste à ouvrir un contrat monosupport en euros ou à placer 80% de son épargne sur un fonds en euros et les 20% restants en unités de compte. Le profil «équilibré» est prêt à prendre plus de risques pour percevoir des rendements plus élevés sur le long terme. Son épargne sera répartie à 50% en fonds en euros et à 50% en unités de compte.

est prêt à prendre plus de risques pour percevoir des rendements plus élevés sur le long terme. Son épargne sera répartie à 50% en fonds en euros et à 50% en unités de compte. Le profil «dynamique» a une bonne connaissance des marchés financiers et est prêt à investir une large part de son épargne en unités de compte, généralement autour de 80 %, le reste étant placé sur le fonds en euros.Pour lui, la performance prime sur la sécurité. Il a bien en tête cet avertissement figurant en tête des produits financiers.

Ces trois profils ne sont bien sûr pas figés et peuvent évoluer dans le temps. Par exemple, un investisseur jeune a tout à gagner à placer son épargne en unités de compte, pour profiter des rendements du marché sur le long terme, et de sécuriser son épargne à l’approche de la retraite.

Multiplier les contrats d’assurance-vie constitue aussi une bonne manière de préparer les différentes étapes de sa vie. Un contrat pourra servir à financer les études de ses enfants, un autre à préparer sa retraite et encore à financer l’acquisition d’un logement.

À savoir: En 2025, les fonds en euros des contrats d’assurance-vie ont affiché un rendement moyen de 2,65%, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ( ACPR ), le gendarme de la banque et de l’assurance. Cette performance, supérieure à l’inflation (0,9%) et au rendement du Livret A (1,7%), explique son regain d’intérêt auprès des épargnants. L’an dernier, la collecte nette de l’assurance-vie a atteint 44 milliards d’euros, son meilleur score depuis 2011 .

Diversifier son épargne en profitant de nombreux fonds de placement

En ouvrant plusieurs contrats d’assurance-vie, les épargnants ont accès à un large choix de fonds de placement. En pratique, chaque contrat propose sa propre sélection d’unités de compte: certains mettent l’accent sur des fonds immobiliers (SCPI, OPCI), d’autres sur des ETF (Exchange Traded Funds) à faibles frais ou encore sur des fonds thématiques (transition énergétique, technologie, santé, etc.).

Ainsi, un épargnant peut souscrire un premier contrat investi en SCPI pour percevoir des revenus réguliers, et un second orienté vers des ETF actions mondiales pour rechercher de la performance sur le long terme. Cette complémentarité permet de ne pas dépendre d’un seul assureur ou d’une seule gamme de supports, et d’ajuster son allocation en fonction des opportunités de marché.

À noter: L’épargnant a la possibilité de déléguer la gestion de son contrat d’assurance-vie à un professionnel. Le gestionnaire adopte alors une stratégie d’investissement adaptée au profil d’investisseur préalablement défini et s’occupe de passer les ordres au moment opportun - une modalité spécifique à la gestion pilotée. Là encore, il est possible de déléguer un seul ou la totalité de ses contrats, en fonction de son temps disponible et de ses connaissances financières.

Détenir plusieurs contrats d’assurance-vie pour en optimiser la fiscalité

La fiscalité de l’assurance-vie est l’une des raisons de son succès. Après 8 années de détention, les détenteurs d’un contrat bénéficient en effet d’un abattement annuel pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 4600 euros sur les gains lors des rachats. Ce montant est doublé pour les couples mariés ou pacsés. Les gains sont également imposés à un taux réduit de 7,5%, contre 12,8% avant 8 ans de détention, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, lorsque l’encours des primes versées n’excède pas 150.000 euros tous contrats d’assurance-vie confondus. Au-delà de ce seuil, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %.

Ouvrir plusieurs contrats permet d’échelonner dans le temps cet avantage fiscal. Par exemple, un épargnant ayant ouvert un premier contrat en 2020 pourra effectuer des retraits fiscalement optimisés dès 2028. S’il ouvre un second contrat en 2025, celui-ci bénéficiera du même régime à partir de 2033. Cette stratégie peut être utile pour lisser ses retraits dans la durée, notamment à l’approche de la retraite.

Attention: l’abattement fiscal s’applique par personne (et non par contrat). Multiplier les contrats ne permet donc pas de multiplier cet avantage, mais plutôt d’en optimiser l’usage dans le temps et de gagner en flexibilité dans la gestion de ses retraits.

Conjoint, enfants, amis: à chaque assurance-vie son bénéficiaire

L’assurance-vie est aussi un outil de transmission particulièrement avantageux, offrant à chaque bénéficiaire un abattement de 152.500 euros pour les primes versées avant 70 ans. Pour les versements effectués après 70 ans, un abattement global de 30.500 euros s’applique, tous bénéficiaires et tous contrats confondus

L’assurance-vie permet en outre de privilégier l’un ou l’autre des membres de sa famille voire un proche. Chaque contrat peut en effet être associé à un bénéficiaire différent. Par exemple, un contrat peut servir à protéger le conjoint survivant. Il récupère un bien propre, hors succession. Via un autre contrat, il est aussi possible de transmettre à des personnes non parentes, comme des amis ou des proches. Ils échappent ainsi aux droits de succession de 60% entre non-parents (dans la limite de l’abattement de 152.500 euros).

À noter: Les enfants étant héritiers réservataires, ils disposent d’un recours si les primes versées par leur parent semblent manifestement exagérées.

Quand faut-il ouvrir un nouveau contrat d’assurance-vie? À défaut, il peut être pertinent d’ouvrir un nouveau contrat. Souvent, la meilleure stratégie consiste à conserver son contrat historique et à ouvrir un ou plusieurs nouveaux contrats plus performants. Ainsi, vous préservez l’antériorité fiscale du premier et vous dynamisez votre épargne avec les autres. Il permet d’accéder à une large gamme de supports (ETF, unités de compte variés, fonds en euros, etc.). Ses frais sont compétitifs, Le contrat a plus de 8 ans pour bénéficier de sa fiscalité avantageuse, Vous avez perçu une somme d’argent et vous souhaitez la placer? Vous avez le choix entre alimenter le contrat dont vous êtes aujourd’hui déjà détenteur ou en ouvrir un nouveau. Tout dépend de la qualité de votre contrat et de vos objectifs. Il est ainsi préférable de conserver l’ancien contrat si: