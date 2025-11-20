 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assurance-vie : ce que cette querelle d’héritiers révèle sur vos droits

information fournie par Mingzi 20/11/2025 à 08:10

Crédit photo : Shutterstock

Crédit photo : Shutterstock

Entre accusations de manipulation, primes jugées excessives et suspicions de « recel successoral », les magistrats de la Cour d'appel ont dû démêler un dossier où s'entrecroisent droit civil, assurance vie et relations familiales difficiles.

Une succession qui tourne au conflit

À la mort de Mme A, en 2019, seules ses deux sœurs, Mme X et Mme M, sont appelées à hériter, conformément au Code civil. Mais rapidement, un désaccord éclate : Mme X accuse sa sœur et son neveu, d'avoir organisé des manœuvres frauduleuses pour percevoir plus de 350.000 euros provenant de trois contrats d'assurance-vie souscrits entre 1994 et 1997.

Elle dénonce un véritable « recel successoral » : le fait, pour un héritier, de cacher ou détourner une part de l'héritage afin d'obtenir plus que les autres.

Les assurances-vie au cœur du débat

Les contrats litigieux désignaient tous le même bénéficiaire : le neveu de la défunte, fils de Mme M. Aucune pièce ne permettait d'affirmer que Mme M, sœur de la défunte, avait également reçu des fonds à ce titre, contrairement aux affirmations de l'appelante.

Un point central du litige résidait dans la notion de primes « manifestement exagérées », critère prévu par l'article L. 132-13 du Code des assurances. Pour Mme X, la défunte – handicapée, aux revenus modestes – n'avait pu volontairement alimenter des contrats pour plus de 350.000 euros. Elle évoquait même un possible état « d'insanité d'esprit » et une manipulation qu'auraient exercée sa sœur et son neveu.

Le raisonnement de la Cour : pas de recel, pas de réduction des primes

La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces arguments.

1. Pas de recel successoral

Le recel suppose un détournement de biens … par un héritier. Or le neveu n'est pas héritier de sa tante mais seulement bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. À ce titre, le recel successoral ne peut donc pas s'appliquer.

2. L'assurance-vie échappe (presque toujours) aux règles de l'héritage

Le principe est clair : le capital transmis par assurance-vie ne fait pas partie de la succession et n'a pas à être « rapporté » pour être partagé entre héritiers. Les seules exceptions concernent les héritiers réservataires … ce qui n'était pas le cas ici, puisque la défunte n'avait ni enfants, ni parents vivants au jour de son décès.

3. L'argument des primes exagérées ne s'applique pas

Pour que des primes soient jugées excessives, il faut d'abord que les règles de protection des héritiers réservataires s'appliquent. Là encore, ce n'était pas le cas. La Cour confirme donc que les 350.000 euros perçus par le neveu ne relèvent pas de la succession et ne doivent pas être réintégrés dans la masse à partager.

Source : Cour d'appel d'Angers - 16 octobre 2025 - RG n° 22/01475

DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez lassurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports dinvestissement qui vous intéressent avec la gestion libre  entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir BoursoVie

Copyright © Mingzi

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Comment changer les bénéficiaires de son assurance vie ? / iStock.com - Olivier Le Moal
    Comment changer les bénéficiaires de son assurance vie ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 18.11.2025 08:30 

    L'assurance vie permet de transmettre son patrimoine aux bénéficiaires préalablement désignés dans la clause qui figure sur le contrat. Modifier cette clause bénéficiaire est toujours possible, sauf cas particulier. Qu'est-ce que la clause bénéficiaire ? Le souscripteur ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Assurance-vie : trompée par un rachat frauduleux
    information fournie par Mingzi 17.11.2025 08:10 

    La bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie accuse son frère d'avoir falsifié une lettre pour racheter le contrat d'assurance-vie de leur mère. Elle demande réparation auprès de la compagnie d'assurance. Un contrat familial devenu source de conflit L'affaire débute ... Lire la suite

  • Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie
    Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie
    information fournie par Boursorama 12.11.2025 14:56 

    BoursoBank est partenaire de la Paris Investor Week qui se tiendra à Paris au Palais Brongniart le 14 novembre. La thématique de l'éducation financière y tiendra une large place. A cette ocasion, nous rediffusions toute la semaine une sélection de contenus pédagogiques. ... Lire la suite

  • Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)
    Expatriation : que faire de son assurance vie souscrite en France ?
    information fournie par Café de la Bourse 12.11.2025 08:39 

    L'expatriation est souvent un grand chamboulement professionnel, personnel, et elle soulève aussi de nombreuses questions pratiques sur le plan financier. Parmi elles : que faire de son assurance-vie souscrite en France ? Faut-il la conserver, la mettre en pause ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank