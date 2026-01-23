Votre épargne fait tourner l'économie française (et vous ne le savez peut-être pas)

information fournie par Tout sur mes finances • 23/01/2026 à 17:26

Crédit photo : AdobeStock

Vous pensiez que votre argent dormait sur vos comptes ? Détrompez-vous : une étude du Trésor dévoile comment votre patrimoine financier irriguent entreprises et services publics.

Votre bas de laine travaille pour la France. Loin de sommeiller dans les coffres, l'argent que vous mettez de côté constitue un carburant essentiel pour l'économie nationale. C'est ce que démontre un rapport publié le 8 janvier 2026 par la Direction générale du Trésor (DGT), qui dissèque la composition et l'utilisation de votre patrimoine.

De l'immobilier, mais pas que

Selon l'étude, vous répartissez votre patrimoine entre 60% d'actifs non financiers (essentiellement des biens immobiliers) et 40% d'actifs financiers. Au global, le patrimoine financier des Français s'est élevé à 6.596 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025. Durant cette période, vous avez épargné grosso modo 10,5% de votre revenu disponible, autrement dit ce qui vous reste une fois payés le loyer ou le crédit immobilier, les impôts, l'alimentation et les factures courantes.

Cette proportion dépasse de 4 points la moyenne enregistrée entre 2015 et 2019. Ainsi, votre taux d'épargne surpasse, pour la première fois depuis le Covid, celui de nos voisins allemands.

Un soutien direct aux entreprises

La ventilation de ces 6.596 milliards d'euros révèle comment votre épargne alimente concrètement l'économie tricolore. Quelque 40% de cette somme sont placés dans des actions (cotées ou non cotées), apportant un soutien aux entreprises. Les obligations, qui constituent des dettes émises par des entreprises et des États, concentrent 31% de votre patrimoine financier. Le financement de prêts mobilise 20% de votre épargne, et les 9% restants se répartissent entre divers autres actifs financiers.

Pour rendre ces proportions plus parlantes, le Trésor propose une image concrète : sur chaque dizaine d'euros de votre patrimoine financier, 4 euros alimentent les entreprises, 3 euros sont investis dans des obligations (dont 1 euro finance les administrations publiques), et 2 euros servent à financer des prêts. Il faut préciser que les actions englobent, dans la classification de la DGT, les participations au capital des sociétés détenues par les chefs d'entreprise.

De plus en plus d'actions

L'analyse du Trésor identifie une transformation notable dans vos habitudes d'épargne depuis 2019. Vous avez progressivement déplacé vos placements vers les livrets d'épargne réglementés (Livret A, LDDS, LEP), les livrets bancaires, les parts de fonds d'investissement (Sicav, FCP), ainsi que les unités de compte (UC) de l'assurance vie. Ce mouvement s'est opéré aux dépens des fonds en euros.

Cette évolution découle des caractéristiques de ces produits. Les fonds euros sont principalement constitués d'obligations, alors que les UC, plus exposées au risque car elles n'offrent aucune garantie en capital contrairement aux supports en euros, sont majoritairement composées d'actions. Ce réaménagement de vos préférences d'épargne a eu un impact tangible sur le financement des entreprises. La proportion de votre épargne dirigée vers les sociétés, par le biais des actions et des parts de fonds, est passée de 36% de votre patrimoine financier en 2019 à 40% au deuxième trimestre 2025.