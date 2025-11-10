Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?

Les ETF monétaires mieux que les livret ? ( Crédits photo: © photoopus - stock.adobe.com)

Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires.

Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent un support d'investissement en vogue. Les ETF monétaires et les ETF "short duration", en particulier, séduisent de plus en plus d'épargnants à la recherche de placements peu risqués et plus rémunérateurs que les livrets ordinaires ou réglementés. Mais qu'est-ce qu'un ETF ? À quel rendement s'attendre ? Quels sont les avantages et les inconvénients des trackers ?

Les ETF, des fonds cotés qui répliquent la performance d'un indice boursier

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), les ETF (Exchange Traded Funds) sont "des fonds cotés en continu qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier". La performance des ETF, aussi appelés fonds indiciels ou trackers, est donc directement liée à l'évolution de l'indice sous-jacent, ce dernier pouvant être amené à augmenter ou à baisser. Parmi les ETF existants, se trouvent notamment les ETF monétaires et les ETF "short duration", dont la durée de vie est très courte.

Les ETF monétaires, de leur côté, répliquent l'évolution d'un indicateur composé de titres de créances à très court terme. L'indice sous-jacent peut notamment inclure des bons du Trésor ou des certificats de dépôt d'Etats ou de banques. Les ETF "short duration", quant à eux, sont constitués d'obligations d'entreprises ou d'Etats et destinés à des "investisseurs prêts à accepter un risque de perte en capital maîtrisé", comme l'explique Addison Maier, gérant chez Janus Henderson.

Dans tous les cas, investir dans des trackers, quels qu'ils soient, n'est pas dénué de risques. En effet, contrairement aux livrets d'épargne que sont les livrets bancaires, le Livret A, le LDDS ou le LEP, les fonds indiciels ne bénéficient pas de la garantie des dépôts bancaires de 100 000 euros par client et par établissement au sein de la zone euro. Un inconvénient dont il faut tenir compte avant de se lancer dans l'acquisition d'ETF monétaires ou "short duration".

Pourquoi les trackers monétaires et "short duration" ont-ils le vent en poupe ?

Depuis le début de l'année 2025, les ETF ont le vent en poupe, comme le souligne Olivier Malteste, directeur des investissements d'Althéis by Yomoni : "Les ETF en Europe totalisent un peu plus de 258 milliards d'euros de souscriptions nettes, dépassant ainsi les 255 milliards enregistrés sur l'ensemble de l'année 2024". Et pour cause : avec la baisse des taux des différents livrets d'épargne, les investisseurs recherchent de nouvelles solutions pour faire fructifier leurs économies.

En Europe, les ETF monétaires proposent généralement des rendements très proches du taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), soit environ 2 % brut par an. Mais attention : il est nécessaire de tenir compte de la flat tax de 30 % qui s'applique sur les gains générés. Addison Maier souligne en outre que les ETF "short duration" peuvent permettre "de bénéficier d'une rémunération potentiellement plus attractive que celle du marché monétaire".

Pour déterminer s'il est financièrement intéressant d'investir dans des ETF, il est impératif de ne pas oublier de tenir compte des frais de transaction, en plus de la fiscalité applicable aux revenus générés. En effet, les trackers sont des placements cotés et, à ce titre, sont soumis à des frais lors de leur acquisition et lors de leur revente. De manière générale, les ETF sont un support d'investissement à envisager lorsque l'on a atteint les plafonds des principaux livrets réglementés, dans l'objectif de capitaliser sur un surplus d'épargne.