Le « No Spend Challenge », cette tendance qui pousse les jeunes à économiser jusqu’à 362 euros en un mois

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/09/2026 à 12:53

Le défi consiste à renoncer autant que possible aux dépenses non indispensables pendant un mois. Illustration. (Foundry / Pixabay)

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée, de nombreux jeunes ont choisi de reprendre leur budget en main. Selon une étude réalisée par l'application de gestion financière Plum auprès de 1.000 personnes âgées de 18 à 34 ans, neuf sondés sur dix disent vouloir épargner chaque mois dès septembre, rapporte La Provence .

La méthode du « No Spend Challenge »

Plus d'un jeune sur deux ambitionne de mettre de côté au moins 100 euros mensuels. En fonction du profil, 27 % visent une épargne comprise entre 50 et 100 euros, tandis que 25 % espèrent économiser entre 100 et 200 euros. Ils sont également 18 % à vouloir atteindre 200 à 500 euros par mois et 7 % à viser encore davantage.

Pour y parvenir, certains comptent sur une méthode devenue virale sur les réseaux sociaux : le « No Spend Challenge ». Ce défi consiste à renoncer autant que possible aux dépenses non indispensables pendant un mois. Les achats impulsifs sont ainsi mis de côté pour se focaliser uniquement sur les dépenses contraintes, comme l'alimentation de base ou le logement. Objectif : mieux gérer son budget. Parmi les jeunes interrogés, 51 % se disent séduits par cette approche.

Jusqu'à 362 euros d'économies ?

Les sommes que les participants espèrent récupérer grâce à cette méthode sont conséquentes. D'après l'étude, les hommes estiment ainsi pouvoir économiser en moyenne 362 euros grâce à un mois de « No Spend Challenge ». Chez les femmes, ce montant atteint 234 euros.