Bpifrance ouvre aux particuliers un fonds pour investir dans la défense française
information fournie par Le Point 14/10/2025 à 17:27

« Allons enfants de l'investissement. » Le ton se veut patriote pour le lancement, mardi 14 octobre, par la banque publique d'investissement (Bpifrance) d'un nouveau fonds destiné aux entreprises non cotées de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, une question s'impose : comment financer les efforts de réarmement des pays européens ? Quand l'Allemagne déploie un plan de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, la France peine à suivre, lestée d'une dette publique dépassant les 3 500 milliards d'euros. Pourtant, l'objectif reste ambitieux : porter l'effort de défense à 3,5 % du PIB, soit 177 milliards d'euros, contre 2 % aujourd'hui (55 milliards).

Le fonds semi-ouvert d'investissement Bpifrance Défense est ouvert aux particuliers, accessible dès 500 euros (maximum 500 000 euros). Il leur permet d'« investir indirectement dans un portefeuille diversifié, constitué in fine d'environ 500 entreprises, dont 70 % françaises et 30 % européennes. » Le fonds espère atteindre une taille cible de 450 millions d'euros, avec un objectif de rendement de 5 % (soumis à un risque de perte de capital, comme tout fonds d'investissement). La période de souscription est de dix ans, avec une période de blocage de cinq ans.

Comment l'économie de guerre a relancé Bourges

4 500 entreprises en France

Actuellement, la BITD française

