Xavier Niel: 7 milliards d’euros de fortune et un immense patrimoine immobilier

Découvrez l’incroyable patrimoine immobilier du milliardaire Xavier Niel. crédit photo : Getty Images

Soucieux de diversifier ses actifs hors de la tech, Xavier Niel a bâti un empire immobilier. Le fondateur d’Iliad, maison mère de Free, dont la fortune est estimée aux alentours de 9 milliards de dollars (7 milliards d’euros) par Forbes, est notamment actionnaire du géant de l’immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield. Il multiplie les acquisitions, avec un faible pour les hôtels particuliers parisiens. Tour d’horizon de son extraordinaire patrimoine immobilier.

200 millions d’euros pour l’hôtel Lambert

L’information, révélée par Bloomberg en février dernier, a fait couler beaucoup d’encre: Xavier Niel a déboursé la coquette somme de 200 millions d’euros pour s’offrir l’hôtel Lambert, à la pointe de l’île Saint-Louis.

Ce joyau de près de 4.000 mètres carrés a été imaginé par Louis Le Vau, l’architecte du château de Vaux-le-Vicomte, puis de Louis XIV. La célèbre galerie d’Hercule a été décorée par Charles Le Brun, à qui l’on doit de nombreuses peintures du château de Versailles , dont le plafond de la galerie des Glaces.

Construit entre 1640 et 1646, l’hôtel Lambert a accueilli des salons littéraires auxquels ont participé Voltaire et Rousseau. Le bâtiment, classé aux Monuments historiques, a par la suite appartenu à un prince polonais puis à la famille Rothschild, avant d’être vendu à un proche de l’émir du Qatar en 2007 pour 60 millions d’euros . Le nouveau propriétaire a entrepris de lourds travaux. En 2013, un incendie a détruit le cabinet des Bains, peint par Eustache Le Sueur. Coût total du chantier de réhabilitation: aux alentours de 130 millions d’euros .

Pour s’offrir cette résidence, Xavier Niel aurait déboursé quelque 226 millions de dollars (un peu moins de 200 millions d’euros ), soit 51.000 euros le mètre carré. Il s’agit tout simplement de la plus grosse transaction immobilière réalisée à Paris pour une propriété privée. Le précédent record était détenu par l’hôtel de Soyecourt, place des Victoires, vendu 100 millions d’euros au président gabonais Ali Bongo en 2011. Le créateur de l’incubateur Station F envisagerait de transformer l’hôtel Lambert en fondation culturelle.

Villa Montmorency, Palais Rose, fondation Gulbenkian: des biens d’exception dans le 16e arrondissement

Dans les années 2000, Xavier Niel a acheté une propriété dans la prestigieuse Villa Montmorency, un domaine privé huppé du 16e arrondissement. En 2005, il s’est offert le Palais Rose. Montant de la transaction: 11 millions d’euros . Situé avenue Foch, cet hôtel particulier des années 1920, dont l’architecture est directement inspirée du Grand Trianon de Versailles, tient son nom de ses pilastres en marbre rose. L’homme d’affaires y a réalisé d’importants travaux, notamment l’installation d’une piscine dans le grand jardin.

Selon le magazine Challenges , Xavier Niel posséderait également un splendide hôtel particulier situé avenue d’Iéna, à deux pas de la place de l’Étoile. Au dernier étage, une terrasse de 300 mètres carrés avec une fontaine offre une vue imprenable sur l’Arc de triomphe. L’immeuble de 2.800 mètres carrés a appartenu à Calouste Gulbenkian, grand collectionneur d’art ayant fait fortune dans le pétrole. À son décès, il devient le siège de la fondation Gulbenkian pour les arts, l’éducation, la science et la philanthropie.

En 2012, l’immeuble est cédé pour 32 millions d’euros à la Compagnie des immeubles parisiens (CIP), détenue à parts égales par Xavier Niel et son ami le marchand de biens Didier Chabut. Après la disparition de ce dernier en 2015, le fondateur de Free en devient l’unique propriétaire pour 45 millions d’euros et décide de le louer. Le lieu a notamment accueilli un défilé Chanel , des soirées Vogue ou Zadig & Voltaire, et servi de décor au film Saint Laurent .

Appartements, hôtels de luxe: des investissements dans les 4e et 5e arrondissements

Xavier Niel a réalisé plusieurs investissements dans l’hôtellerie de prestige. En 2016, il s’est associé aux frères Pariente, ex-propriétaires de la marque de prêt-à-porter Naf Naf, pour acquérir les murs de la Villa Mazarin. Situé rue des Archives, dans le Marais, cet hôtel 4 étoiles compte 29 chambres.

La même année, il a déboursé 31,5 millions d’euros pour acquérir l’hôtel Coulanges, place des Vosges. Surnommé “la Marquise” car il a vu naître Madame de Sévigné, le bâtiment classé Monument historique est divisé en quinze appartements. Le milliardaire se serait engagé auprès du propriétaire à créer un espace culturel ouvert au public, a priori sous les arcades. Sa compagne Delphine Arnault possède 1% des parts.

En 2012, Le Parisien évoquait l’offre d’achat émise par Xavier Niel pour l’hôtel de Miramion, situé quai de la Tournelle au cœur du 5e arrondissement. L’immeuble du XVIIe siècle abritait depuis les années 1930 le musée de l’AP-HP. Cette transaction estimée entre 34 et 38 millions d’euros n’a jamais été confirmée par l’intéressé.

Des dizaines d’opérations immobilières partout en France

Investisseur hyperactif, Xavier Niel est impliqué dans de multiples opérations immobilières. Dans le cadre de l’appel à projets Réinventer Paris, il s’est positionné sur la tour Morland, mise en vente 133 millions d’euros par la municipalité, aux côtés du promoteur Emerige. Le projet de 300 millions d’euros inclut un hôtel, une piscine, mais aussi des commerces, bureaux et logements. Il s’est par ailleurs associé avec des proches pour acquérir plusieurs immeubles de bureaux: un ancien bâtiment des PTT du 15e arrondissement loué à son grand rival Orange, le Sémaphore à Ivry, le Bellini à Puteaux, ou encore le Ravel à Levallois, acheté pour 31,5 millions d’euros .

Le propriétaire de Free et les frères Pariente ont investi 100 millions d’euros au total pour faire construire l’Apogée, un hôtel 5 étoiles de 53 chambres, ouvert à Courchevel en décembre 2013. Ils ont également racheté un autre hôtel de la station, le Chanrossa.

Xavier Niel a en outre dépensé 5 millions d’euros pour acquérir le golf du Lys, un parcours de 120 hectares situé près de Chantilly. Il aurait voulu empêcher des promoteurs de construire près de la maison de son ex-compagne. Plus récemment, le magnat des télécoms et sa compagne Delphine Arnault ont acheté une résidence secondaire à la pointe du Cap Ferret pour 17 millions d’euros .

À lire aussi:

Xavier Niel s’offre un hôtel particulier parisien à 200 millions d’euros

L’île privée de Bernard Arnault aux Bahamas

Top 5 des plus grosses fortunes françaises