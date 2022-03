Vinyles le grand retour : Zoom sur un phénomène à l'heure du tout numérique

Tombé en désuétude avec l'avènement des cassettes audio, puis du CD et des plateformes de streaming, le disque vinyle reprend peu à peu du service et représente désormais une part importante du marché des supports physiques. Si en 2007, seules 150 000 copies avaient été écoulées, en 2015, les ventes de vinyles représentaient déjà 750 000 unités en France et n'ont cessé depuis de grimper. En 2021, plus de 5 millions d'exemplaires ont trouvé preneur, soit le meilleur score depuis au moins 30 ans. Loin d'être un simple effet de mode, le vinyle fait son grand retour dans les foyers français et pas toujours chez le type de public que l'on pourrait penser. Zoom sur un phénomène qui n'est pas près de disparaître.

Un engouement palpable chez les moins de 50 ans

Incontestablement, ces dernières années, le rétro rencontre un franc succès. Entre les anciennes consoles de jeux vidéo des années 1990 rééditées, les vêtements des années 1980 ressortis des placards ou même la sortie prochaine, en 2024 de la nouvelle Renault 5, il est certain que la revisite du vieux a de beaux jours devant elle, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui veulent faire un voyage dans le temps modernité.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de vinyle, paradoxalement, l'engouement n'est pas l'apanage des nostalgiques, bien au contraire ! Selon une étude du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep), les moins de 30 ans représentent un tiers des acheteurs et 3 acheteurs sur 5 auraient moins de 50 ans. Pourquoi un tel succès chez ceux qui n'ont finalement pas vraiment connu les vinyles ? Eh bien il y a plusieurs explications.

Une volonté de renouer avec le support physique

Depuis l'avènement des supports numériques, l'acte d'écouter de la musique a sensiblement perdu de son importance. On écoute des chansons au hasard sans prendre même le temps d'écouter l'œuvre en entier ce qui enlève sa cohérence. On se laisse guider par l'algorithme des plateformes de streaming sans même se laisser le choix des groupes ou des musiciens. On surfe sur les sons tendance, les hit-parades, les tubes TikTok sans céder à la curiosité d'écouter quelque chose d'underground. En somme, écouter de la musique devient un acte banal et plus un moyen de tuer le temps que réellement en tirer un quelconque bénéfice. En revanche, en optant pour le vinyle, l'auditeur peut renouer avec un véritable rituel qui consiste à choisir la galette, la retirer soigneusement de sa pochette plastique, la mettre sur la platine et poser le diamant dessus. Si c'est toute une opération et qui demande du temps, elle contribue à forger une expérience d'écoute beaucoup plus immersive. On peut s'asseoir tranquillement dans son canapé avec un thé, fermer les yeux et méditer, en bref simplement prendre du temps pour soi et s'offrir un moment de bien-être.

Découvrir des musiques de niche et les collectionner

Si désormais toutes les nouveautés ou presque sont pressées au format vinyle, certains enregistrements de niches sont encore très difficiles à trouver sur internet ou au format CD ce qui incite tous ceux qui veulent trouver des pépites à se pencher sur ce support résolument à la mode. De plus, il faut savoir que même si indéniablement l'industrie du disque vinyle a connu un creux dans les années 2000-2010, cette tendance a été observable surtout dans les musiques populaires. Mais les férus de musiques de niche et les collectionneurs sont eux toujours restés fidèles à ce support comme en témoignent les chiffres de ventes des disquaires indépendants. Autre facteur important, l'augmentation des groupes de musiques et des artistes autoproduits qui font du disque vinyle un objet à part entière. Le procédé de duplication permet de faire des tirages jusqu'à 300 exemplaires à des prix abordables pour les artistes offrant la possibilité de rendre leur musique accessible sur un support physique à leurs fans. Certains l'utilisent même au-delà de sa fonction première et les accrochent à leurs murs comme des tableaux...

Un phénomène qui ne va pas sans son lot de dérives

Les platines pullulent dans les magasins de la grande distribution et les rayons dédiés au disque vinyle prennent de l'ampleur à mesure que l'engouement non seulement se fait palpable, mais surtout paraît pérenne. Malheureusement ce renouveau de la galette met en lumière certaines pratiques peu honnêtes et c'est le cas de le dire. Si bon nombre de passionnés sont séduits par ce format, c'est d'une certaine façon parce que le vinyle diffuse un son avec un cachet inimitable. Pas forcément meilleur que celui d'un CD, simplement différent, certains l'estimant plus authentique. Et c'est cette authenticité de son qui est mise à mal par des maisons de disques soucieuses de faire rapidement du profit en pressant des vinyles à partir d'enregistrement CD ou de copies numériques. Pour ne pas se laisser berner, une seule solution, guetter la mention "remastérisé" sur la pochette

