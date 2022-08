Vente aux enchères de la collection Bernard Tapie: plus de 4 millions d’euros récoltés

La collection de meubles et d’œuvres d’art a été vendue aux enchères à Paris. crédit photo : Capture d’écran Instagram @mediapart

Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 des suites d’un cancer. L’homme d’affaires laisse derrière lui une dette colossale de près de 600 millions d’euros. Le 6 juillet dernier, la maison Artus a procédé à la vente aux enchères de 180 meubles et œuvres d’art lui ayant appartenu.

Le mobilier de l’hôtel de Cavoye dispersé aux enchères

Le 6 juillet dernier, la maison Artus a procédé à la dispersion de la collection Bernard Tapie. La vente s’est déroulée à l’atelier Richelieu, dans le 2e arrondissement de la capitale. Elle intervenait à la demande du tribunal de Bobigny, dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de l’ancien patron de l’Olympique de Marseille.

La collection se composait de 180 tableaux anciens, meubles, objets d’art, luminaires et tapis provenant de l’hôtel de Cavoye, son lieu de résidence parisien de 1986 à 2021. Située au 52 rue des Saints-Pères, dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés, cette élégante bâtisse construite en 1680 est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1949. Bernard Tapie avait dû s’en séparer en 2021 pour éponger une partie de ses dettes.

180 meubles et œuvres d’art estimés jusqu’à 400.000 euros

Bernard Tapie comptait parmi les plus grandes fortunes françaises dans les années 1990. Sa collection témoigne de son attrait pour les arts des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Parmi les 180 lots mis en vente, 12 ont franchi la barre des 100.000 euros . Le record est détenu par une toile de Joseph Vernet, adjugée à 571.400 euros (tous les prix s’entendent frais compris), alors qu’elle avait été estimée entre 200.000 et 300.000 euros. Un paysage d’Hubert Robert a atteint 319.984 euros , tandis que le Triomphe de Neptune de l’artiste flamand Paul de Vos a trouvé preneur pour 325.698 euros , soit plus du double de son estimation basse.

Côté mobilier, un lustre Régence attribué à André-Charles Boulle, estimé entre 130.000 et 150.000 euros, a atteint 462.834 euros . Un bureau en marqueterie Boulle a été adjugé à 298.270 euros (estimé entre 90.000 et 110.000 euros). Une console de salon XVIIIe a trouvé preneur pour 217.132 euros .

Enfin, le château de Versailles a préempté pour la chambre de Marie-Antoinette une paire de ployants en X époque Louis XVI pour la somme de 244.559 euros . Certains lots ont largement dépassé leur estimation, comme cet encrier style Louis XVI, estimé entre 800 euros et 1.000 euros, qui s’est envolé à 5.828 euros , ou une paire de rideaux adjugés pour 5.500 euros , soit plus de dix fois leur estimation.

Plus de 80 millions d’euros pour la villa tropézienne de Bernard Tapie Après l’ hôtel particulier de Saint-Germain des Prés, le jet privé et le yacht de plus de 70 mètres, c’est la villa La Mandala qui a été vendue aux enchères début juillet. Cette demeure de luxe, d’une superficie habitable de 500 mètres carrés, occupe un terrain de deux hectares sur les hauteurs de Saint-Tropez. Outre une piscine, elle possède un accès direct à la mer. L’ancien président de l’OM avait acquis la propriété en 2011 pour 48 millions d’euros , grâce aux 400 millions d’euros reçus dans le cadre de l’affaire Adidas. Cet arbitrage avait été annulé par la justice en 2017, condamnant Bernard Tapie à devoir rembourser une dette colossale de près de 600 millions d’euros . Mise à prix 65 millions d’euros , la villa a atteint la somme exorbitante de 81,2 millions d’euros . Un homme d’affaires américain a remporté la mise.

