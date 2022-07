Top 5 des plus grosses fortunes françaises

Découvrez qui sont les Français les plus riches du pays. crédit photo : Capture d’écran Instagram @lvmh

Qui sont les Français les plus riches du pays? Sans surprise, les patrons des grands groupes de luxe continuent de mener la course en tête, dopés par des revenus colossaux qui ne cessent de progresser. Découvrez dès à présent le classement du magazine Forbes.

1. Bernard Arnault - 127,2 milliards d’euros

Première fortune française, Bernard Arnault occupe la troisième marche du podium mondial. La famille Arnault est actionnaire majoritaire du groupe LVMH , numéro 1 du luxe. 4 lettres, mais 75 marques: Louis Vuitton et Moët Hennessy bien sûr, mais aussi Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Christian Dior, Guerlain ou Sephora. Dernière acquisition de taille: le joaillier américain Tiffany, racheté pour 16,2 milliards de dollars .

Bernard Arnault possède par ailleurs 2% d’Hermès, 8,6% de Carrefour, et il a investi dans Le Parisien et Les Echos . En 2021, il a racheté la marque allemande Birkenstock, et pris 50% de participation dans Armand de Brignac, la marque de champagne du rappeur et homme d’affaires Jay-Z . Sa rémunération annuelle de 8 millions d’euros le place parmi les patrons les mieux payés du CAC40.

2. Françoise Bettencourt-Meyers (et sa famille) - 61,4 milliards d’euros

Fille unique d’André et Liliane Bettencourt, petite-fille d’Eugène Schueller, Françoise Bettencourt-Meyers est l’héritière de L’Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques. Elle détient un tiers des parts, ce qui fait d’elle l’actionnaire majoritaire. Le groupe a traversé sans trop d’encombres la crise sanitaire et économique, maintenant son chiffre d’affaires à 28 milliards d’euros .

3. François Pinault (et sa famille) - 35,3 milliards d’euros

François Pinault est le fondateur du groupe PPR (aujourd’hui Kering), autre géant du luxe français. Autodidacte, il a débuté dans le négoce du bois avant de se tourner vers la distribution dans les années 1990. Il rachète Conforama à Bernard Arnault, puis Le Printemps, avant de s’offrir La Redoute et la Fnac. Il possède en outre le magazine Le Point et la célèbre maison d’enchères Christie’s. Il se lance dans le secteur du luxe dans les années 2000, et met la main sur Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Balenciaga ou encore Alexander McQueen. En 2005, il confie les rênes de l’entreprise à son fils François-Henri, qui consolide ses positions dans le luxe. François Pinault et sa famille contrôlent aujourd’hui 40% du groupe, rebaptisé Kering en 2013. Le chiffre d’affaires s’établit à 17,645 milliards d’euros en 2021, en hausse de 35% par rapport à 2020, et de 13% par rapport à 2019.

4. Alain et Gérard Wertheimer - 28,8 milliards d’euros

La quatrième place du classement est occupée par deux frères, Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires à 100% du groupe de luxe Chanel, et héritiers de la marque de cosmétiques Bourjois. Ils possèdent également une prestigieuse écurie de chevaux de course et plusieurs domaines viticoles. Leur fortune est estimée à 28,8 milliards d’euros .

5. Emmanuel Besnier -15,9 milliards d’euros

Emmanuel Besnier est le PDG de Lactalis, premier groupe laitier mondial et premier groupe agroalimentaire français. L’entreprise a été créée en 1947 par son grand-père, André Besnier. Ce n’est qu’en 1999 qu’elle a pris le nom de Lactalis. La totalité du capital est détenue par la famille Besnier. Outre la marque Président, Lactalis possède Lactel, Bridel, Société ou encore Galbani. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 21,1 milliards d’euros en 2020.

À lire aussi:

L’incroyable destin du champagne de Jay Z

L’île privée de Bernard Arnault aux Bahamas