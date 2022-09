Tony Parker se lance dans le champagne

Tony Parker vient d’investir dans une maison de champagne. crédit photo : Capture d’écran @_tonyparker09

L’ancienne star de basket s’est reconvertie en homme d’affaires avisé. Tony Parker vient en effet d’investir dans une maison de champagne pour produire des flacons de haute volée.

Une nouvelle carrière d’homme d’affaires

Vous connaissez Tony Parker, l’ancien meneur des Spurs et de l’équipe de France de basket, considéré comme le meilleur joueur français de tous les temps. Il a quitté les parquets en 2019, mais ne s’est pas retiré des affaires. Actuel dirigeant de l’Asvel, le mythique club de basket français, il a aussi acquis les installations sportives de la station de ski de Villard-de-Lans. Mais qui pouvait imaginer qu’il investisse également dans le vin?

C’est pourtant ce qu’il vient de faire en prenant une participation dans les champagnes Jeeper, propriété de l’ancien industriel Lyonnais Michel Reybier (Aoste, Justin Bridou…), lui-même reconverti dans le vin (Cos d’Estournel et Marbuzet dans le Bordelais, Lauzade en Provence, Hétszölö et Lencsés Dülö dans le Tokaj, notamment) et l’hôtellerie (hôtels La Réserve à Paris, Genève et Ramatuelle et la chaîne Mama Shelter).

Une nouvelle star dans le champagne

Tony Parker n’est pas la première star à investir dans le champagne. On peut notamment citer Jay-Z avec la maison Armande de Brignac et sa cuvée “Ace of Spade”, ou encore Leonardo Di Caprio avec la maison Telmont.

La maison Jeeper a été créée en 1949 et se situe à Faverolles-et-Coëmy, à l’ouest de Reims. Elle tire son nom de la fameuse Jeep Willys, utilisée par l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec laquelle le fondateur arpentait ses vignes. Les champagnes Jeeper exploitent aujourd’hui une cinquantaine d’hectares sur les plus beaux terroirs de la Montagne de Reims, de la Côte des Blancs ou encore de la Vallée de la Marne.

Impliquée dans la préservation des sols, la maison Jeeper est certifiée “haute valeur environnementale” et “viticulture durable en Champagne”. Michel Reybier se dit d’ailleurs très enthousiaste de ce nouveau partenariat. “Nous partageons, avec Tony, une passion commune pour le sport mais aussi pour le vin. Notre engagement commun au sein des domaines viticoles va nous permettre d’accélérer leur développement, notamment à l’international. L’excellence de nos produits alliée à la notoriété mondiale de Tony ouvrira de nouvelles perspectives à nos champagnes”, explique Michel Reybier qui espère bien que ce nouveau partenariat dynamise la marque et lui permette de produire 400.000 flacons par an.

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Tony Parker et Michel Reybier poursuivent l’aventure commune en s’associant dans le château La Mascaronne en Provence, un vignoble bio de 60 hectares situé au Luc-en-Provence, entouré d’oliveraies, de chênes centenaires. Nul doute que pour l’ancien meneur des Spurs, l’aventure viticole ne fasse que débuter.

