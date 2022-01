The Crown, Downton Abbey: Plongez au cœur de vos séries anglaises préférées grâce à ces adresses 100% British

Découvrez nos adresses préférées pour vous mettre à l’heure anglaise sans traverser la Manche. crédit photo : Getty Images

Spencer, le biopic sur Lady Diana avec Kristen Stewart dans le rôle-titre, est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 17 janvier. La prochaine saison de The Crown est attendue sur Netflix, et l’on pourra découvrir la suite de Downton Abbey au cinéma au mois de mars. Librairie, magasin de design, pub ou salon de thé, découvrez nos adresses préférées pour vous mettre à l’heure anglaise sans avoir à traverser la Manche.

Smith & Son, la plus grande librairie anglo-saxonne de Paris

La librairie Smith & Son (précédemment connue sous le nom WH Smith) est un véritable monument de la culture britannique. Elle possède une antenne parisienne installée rue de Rivoli depuis 1903. L’enseigne recense 70.000 références issues de tous les genres littéraires et 800 titres de presse. À l’étage, un salon de thé propose une large sélection de variétés Twinings accompagnées de pâtisseries anglaises.

WH Smith, 248 rue de Rivoli - Paris 1er

The Cricketer et The Bombardier, deux pubs anglais par excellence

Façade bleu roi et lettres dorées, mobilier en bois patiné, écrans de télévision diffusant foot et rugby: aucun doute, The Cricketer est un authentique pub anglais. Ambiance conviviale (en particulier les soirs de match), plats typiques de la cuisine outre-Manche (Fish and Chips, poulet au curry, onion rings…) et belle sélection de bières. Autre arrondissement, même atmosphère 100% British: dans le quartier latin, direction le Bombardier pour siroter une pinte face au Panthéon.

The Cricketer, 41 rue des Mathurins - Paris 8e

The Bombardier, 2 place du Panthéon - Paris 5e

Malins, original British Fish and Chips

Qui dit cuisine anglaise dit Fish and Chips. Rendez-vous au Marché de la Madeleine pour déguster ce plat emblématique, préparé dans les règles de l’art avec des ingrédients 100% naturels: filets de poissons issus de la pêche durable enrobés d’une panure croustillante, frites fraîches arrosées d’un filet de vinaigre de malt, le tout accompagné de mushy peas (purée de pois cassés) et d’une sauce maison tartare ou curry.

Malins, 11 rue Tronchet - Paris 8e

Cod Fish Classic, 13 euros

The Conran Shop, temple du design anglais

Sir Terence Conran, fondateur d’Habitat, a créé The Conran Shop en 1973. La boutique parisienne a ouvert en 1992 dans d’anciens entrepôts du Bon Marché voisin. L’enseigne propose une sélection pointue et tendance pour équiper toutes les pièces de la maison , du mobilier aux luminaires en passant par le textile et la décoration, sans oublier une vaste collection d’accessoires plaisir, de vinyles, livres , objets high-tech, vêtements, bijoux et idées cadeau en tous genres.

The Conran Shop, 117 rue du Bac - Paris 7e

T’Cup, le salon de thé familial

Nassila et sa maman, qui ont vécu à Londres, ont imaginé ce lieu cosy. Installez-vous confortablement dans un chesterfield pour déguster une tasse de thé accompagnée de scones, confitures, finger sandwichs et autres douceurs faites maison. La carte comporte également une sélection de recettes inspirées de la cuisine traditionnelle anglaise pour le déjeuner (chicken potpie, grilled cheese).

T’Cup, 16 rue des Minimes - Paris 3e

Afternoon tea 23 euros, T’Brunch 30 euros

Saveurs d’outre-Manche à la Grande Épicerie de Paris​

Pour préparer un repas digne de la cuisinière de Downton Abbey , rendez-vous à la Grande Épicerie de Paris qui propose une sélection de produits directement importés d’Angleterre: large choix de confitures et de marmelades Wilkin & Sons, fournisseur officiel de Buckingham, thé Taylors of Harrogate, biscuits Carr’s et Walkers… Sans oublier les supérettes Marks & Spencer Food.

La Grande Épicerie de Paris, 38 rue de Sèvres - Paris 7e

Les séries britanniques plébiscitées sur Netflix Les fictions anglaises ont le vent en poupe. La troisième saison de Sex Education a été visionnée 419 millions d’heures durant les 28 jours suivant sa mise en ligne, prenant la dixième place des séries en langue anglaise les plus populaires de 2021. The Crown a conquis 100 millions de foyers à travers le monde depuis ses débuts. En novembre 2020, la quatrième saison est restée 29 jours dans le top 10 en France , dont cinq jours en première place. C’est toutefois une série américaine se déroulant en Angleterre, La Chronique des Bridgerton , qui a enregistré la plus forte audience de 2021 pour une fiction en langue anglaise: 82 millions de foyers ont visionné 625 millions d’heures durant les 28 jours suivant son arrivée sur la plateforme.

