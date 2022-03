Salaire, cagnotte, coût de production: Koh-Lanta en chiffres

Retour en chiffres sur ce programme emblématique de la première chaîne. crédit photo : Capture d’écran Instagram @kohlantatf1

Koh-Lanta a fait son retour sur TF1 le 22 février dernier. Tournée aux Philippines, cette nouvelle saison s’intitule Le Totem Maudit. En 20 ans, le programme d’aventures s’est imposé comme l’un des plus incontournables – et les plus rentables – du PAF.

4,5 millions de téléspectateurs pour le retour de Koh-Lanta

Diffusé le 22 février, le premier épisode de la nouvelle saison a réuni 4,5 millions de personnes, soit une part d’audience de 20,2%. Depuis, TF1 est passé sous la barre des 4 millions. Le record d’audience est détenu par la finale de l’édition “Palawan”. Il avait attiré 9,4 millions de personnes en 2007. Elle est suivie par celle du “Retour des héros” (2009), qui avait réuni 9,169 millions de téléspectateurs.

La finale ayant réalisé la pire audience est celle de “La Guerre des Chefs” (2019), avec seulement 3,6 millions de personnes. La dernière saison, marquée par les polémiques et les tricheries, a fait à peine mieux, avec un peu plus de 4 millions de fans devant leur téléviseur le mardi 14 décembre 2021. TF1 avait pourtant profité des confinements pour se relancer: le programme présenté par Denis Brogniart avait réuni entre 6 et 7 millions de personnes entre mars et juin 2020 pour “L’île des héros”, et en moyenne 5,5 millions pour “Les 4 Terres” et “Les Armes secrètes”.

Le pourcentage de visionnages en replay sur MyTF1.fr atteindrait 19%. Ce chiffre reflète une évolution des usages des téléspectateurs, et que l’on peut également lier au changement du jour de diffusion, passé du vendredi au mardi.

700.000 euros pour produire un épisode, 2 millions d’euros de recettes en moyenne

Selon Lefigaro.fr, Aventure Line Productions facturerait en moyenne 700.000 euros l’épisode à TF1. Pour certains médias, ce chiffre serait d’1 million d’euros. D’après les estimations de Publicis Média, le montant des recettes nettes atteindrait 2 millions d’euros par épisode, hors sponsoring. Le prix moyen d’un spot de publicité lors de la première coupure avoisinerait les 100.000 euros. Il s’agirait toutefois d’un montant brut avant négociations entre la chaîne et les annonceurs.

100.000 euros pour le vainqueur, et 7.000 euros de “salaire” pour les candidats

100.000 euros, c’est le montant de la cagnotte remportée par le vainqueur. Lors de la dernière édition, entachée de soupçons de tricherie, cette somme avait été versée au Fonds Bertrand-Kamal, créé en mémoire d’un ancien candidat décédé d’un cancer peu de temps après sa participation.

En décembre 2020, le magazine Society révélait que les candidats touchaient le SMIC et 4.000 euros de droit à l’image en échange de leur participation. Ce cachet peut être doublé ou triplé pour les anciens participants de retour dans le jeu. Invité de TPMP ( Touche Pas à mon Poste ), Dylan Thiry a révélé avoir été payé 27.000 euros pour sa participation à la version All-Stars. En 2019, Clémence Castel indiquait au magazine Public avoir reçu entre 7.000 et 10.000 euros pour rempiler dans l’édition “Le Choc des héros”.

Alexia Laroche-Joubert, présidente d’Adventure Line Productions, a apporté quelques précisions au micro d’Estelle Denis sur RMC Story . “En gros, c’est une répartition. Je crois que ça doit faire une centaine d’euros par jour. […] Le minimum reste le SMIC, ensuite ça dépend du nombre de jours de participation.”

Koh-Lanta: les nouvelles règles agacent les internautes Cette saison s’accompagne de nouvelles règles, à commencer par l’introduction du fameux totem maudit. Celles-ci n’ont pas manqué de faire réagir les internautes. “Tu fermes les yeux 3 minutes dans Koh-Lanta, tu loupes 10 nouvelles règles”, “J’en ai marre de ces changements de règles qui changent tout le temps”, “Denis, y a trop de règles cette saison”, a-t-on pu lire sur Twitter . Dans Télé Loisirs , Julien Magne, producteur du programme, justifie ces choix: “La force de Koh-Lanta, c’est vraiment de surprendre les aventuriers. […] Rien n’est écrit. […] Le totem maudit est là aussi pour les déstabiliser, et on veut voir comment ils sont capables de réagir. On donne vraiment la main aux aventuriers.”

