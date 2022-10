R5 Diamant: le modèle mythique de Renault revisité pour ses 50 ans

Le modèle mythique revisité pour ses 50 ans crédit photo : Capture d’écran Instagram @renault_co

La R5 compte parmi les modèles emblématiques de Renault. Entre 1972 et 1984, 5 millions d’exemplaires sont sortis de ses chaînes de montage. Pour fêter le cinquantenaire de la petite citadine, la marque au losange a dévoilé une R5 revisitée par le designer Pierre Gonalons, baptisée R5 Diamant.

Quand l’automobile rencontre le design d’intérieur

50 ans au compteur, cela valait bien un relooking! Renault a fait appel au designer et architecte d’intérieur Pierre Gonalons pour réinventer son modèle emblématique. Ce dernier explique les raisons qui l’ont poussé à relever le défi. «Dans la vie, je ne suis pas un grand fan de voitures. Mais la R5, elle, est vraiment à part. […] Elle fait partie des mythes du design, signant le parfait équilibre entre un joli dessin et quelque chose qui n‘est pas inaccessible. J’aime cette idée d’une voiture pensée pour tous, qui incarne à la fois la modernité et l’accessibilité pour des millions de Français.»

Il poursuit: «En termes de ligne, elle a vraiment quelque chose d’unique: ni ronde ni carrée, elle a cette saveur chic et décontractée des seventies, souriante et finalement assez française. […] La R5 incarne à mes yeux une vie pop, optimiste, résolument contemporaine. Avec la Renault 5 Diamant, j’ai voulu rendre hommage à son design révolutionnaire, tout en traduisant mon univers de formes et de couleurs dans le monde automobile.»

La R5 Diamant, un modèle néo-rétro

La R5 diamant est résolument féminine: «J’ai d’abord choisi une couleur bannie de l’automobile: le rose. […] J’ai ensuite continué à jouer avec les codes de la féminité en choisissant l’univers de la joaillerie comme fil rouge» explique Pierre Gonalons. Dans le détail, le créateur a opté pour une peinture tricouche, avec des pigments dorés sur une base rose, recouverte d’un vernis givré.

Les lignes du véhicule sont plus arrondies, plus actuelles. Les phares et les feux arrière ont été redessinés en forme de diamant. Le «show-car» rend hommage au côté sportif de la citadine, avec des pneus larges empruntés à la version Alpine, habillés d’une jante en deux tons ornée d’un soleil. La forme ronde des rétroviseurs évoque des poudriers. Détail high-tech: le fameux bouton-poussoir sur les poignées a été remplacé par un lecteur d’empreintes digitales. Sur la calandre, les initiales de Pierre Gonalons s’entremêlent avec le logo du constructeur.

Un habitacle 100% chic

L’intérieur du véhicule fait penser à un petit boudoir. On remarque immédiatement le volant en spirale, composé de marbre recyclé sur une tubulure en carbone. La planche de bord est épurée, avec trois petits compteurs ronds inspirés de l’univers de l’horlogerie, ainsi qu’un support pour téléphone ancré dans le tableau de bord et conçu en crins de cheval. Des sphères dorées remplacent les poignées d’origine.

Pierre Gonalons s’est associé à des entreprises et artisans prestigieux pour réaliser ce modèle unique, conçu comme une œuvre d’art. Outre l’équipe Couleurs et Matières de Renault, il a collaboré avec Design et Solution, société spécialisée dans la réalisation de véhicules d’exception. Mineral Expertise a réalisé le volant et le vide-poches en marbre recyclé, et l’atelier Bertin-Aubert a supervisé les dorures. La station d’accueil du téléphone a été réalisée par la société LeCrin, tandis que le tissu des fauteuils provient de l’éditeur de textiles Métaphores, rattaché à Hermès. Enfin, le tapis de sol en mohair est l’œuvre de l’une des dernières manufactures de tapisserie d’art, l’entreprise Pinton, installée à Aubusson.

Côté motorisation, le véhicule est bien entendu 100% électrique. Renault n’a pas communiqué sur les caractéristiques techniques comme la taille de la batterie ou l’autonomie.

Véritable petit bijou, la R5 Diamant est destinée à être vendue aux enchères, avec son double digital en version NFT. Les bénéfices de la vente seront reversés à Give Me 5, le projet de responsabilité sociale de Renault. Ce dernier s’adresse aux jeunes au travers du sport et de la musique.

La R5 de retour en 2024 en version électrique Si la R5 Diamant est un modèle unique, Renault prépare en revanche une version moderne et électrique de sa mythique citadine. Annoncée pour 2024, elle viendra remplacer la Zoe. Comme cette dernière, elle embarquera un moteur de 100 kW (136 chevaux), pour une autonomie proche de 400 kilomètres. Une version Alpine, plus sportive, est également en développement. Côté prix, la nouvelle R5 sera «en dessous de la Zoe», qui démarre à 32.500 euros. Le prix de base devrait avoisiner 25.000 euros, hors bonus.

