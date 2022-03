Pourquoi nous entourer d'un Wedding Planner est une bonne idée ?

Si votre mariage est censé être l'un des plus beaux jours de votre vie, son organisation engendre souvent un bon lot de stress. On s'en passerait bien ! Mais pas de panique, en vous entourant de professionnels vous pourrez dormir sur vos deux oreilles : votre jour J sera comme dans vos rêves les plus fous ! Et quel meilleur professionnel si ce n'est le wedding planner ?

Moins de stress et plus de plaisir

Quel que soit le thème de votre mariage, le wedding planner est à vos côtés pour vous aider à matérialiser vos désirs. Lors du premier rendez-vous de préparation, vous définirez ensemble la scénographie de votre cérémonie : déroulement des festivités, activités, décorations, lieu de réception, traiteur, tenues des témoins, etc., et surtout millimétrerez chaque détail. Votre prestataire va également vous proposer un rétroplanning afin d'avoir l'assurance que chaque étape soit complétée dans les délais et que tout soit parfait pour le jour J. Plus qu'offrir un cadre et une structure à l'organisation de votre événement, le wedding planner joue aussi un rôle de conseil. Il n'est pas toujours évident de savoir ce que l'on veut vraiment ni quels sont les bons choix. Le wedding planner lui est à même de vous orienter et de mettre en lumière les prestations qui vous correspondent vraiment. Il faut également savoir que son accompagnement ne se limite pas à la préparation du mariage. Il est aussi présent le jour J afin de gérer les imprévus et de faire en sorte que tout le monde passe une excellente journée. Et des imprévus, il y en a toujours ! Même si l'on est extrêmement minutieux à chaque étape.

Un gain de temps considérable

Lorsque vous faites appel à un wedding planner, celui-ci devient votre interlocuteur unique pour la préparation des festivités. Ainsi, vous vous épargnez toutes les démarches relatives à la recherche d'une salle de réception, à la comparaison des différents tarifs et prestataires, à la conception de la décoration, etc. Il s'occupe de tout et vous informe au fur et à mesure des tâches accomplies et de l'avancement de l'organisation de votre mariage. De cette façon, vous n'avez plus à jongler avec votre agenda ni à vous déplacer tous les quatre matins pour des essais maquillage ou de coiffure et toute autre étape pas moins indispensable, mais chronophage. Et c'est ce, sans compter tout le stress qu'engendre de telles formalités. En moyenne, on dit qu'organiser un mariage demande environ 300 heures, un temps précieux que le wedding planner peut vous faire économiser !

Des économies et des bons plans

Grâce à son réseau de partenaires et à son expérience du terrain, un wedding planner est en mesure de trouver pour vous des prestataires de qualité sans devoir rogner sur la qualité de services. En cherchant par ses propres moyens, il est difficile de trouver des professionnels fiables et surtout de jauger la qualité de leur travail. Un wedding planner traite souvent avec les mêmes prestataires. Il connaît donc leurs qualités, leur état d'esprit, et peut savoir à l'avance s'ils vous conviendront ! Surtout, il est presque certain qu'il a négocié en amont avec eux, des tarifs plus que compétitifs ! Autre avantage, vous avez l'assurance que votre budget mariage soit respecté. Plus besoin de vous prendre la tête sur les dépenses imprévues ni les extras ! Et si vous n'avez aucune idée de la somme à débourser, il suffit de lui faire part de vos désirs au wedding planner, il saura s'assurer de la faisabilité de votre projet.

Indispensable en cas de mariage dans une autre région ou à l'étranger

Si vous prévoyez de vous marier à l'autre bout de la France voire à l'étranger, un wedding planner vous sera plus qu'indispensable puisque même avec la meilleure volonté du monde, il est compliqué de faire des allers-retours incessants pour régler chaque détail de la cérémonie. Ainsi, le wedding planner peut s'occuper d'organiser l'hébergement des invités, de choisir des prestataires du coin, de mener à bien les négociations et plus généralement faire en sorte que tout se passe bien une fois sur place. Bon nombre de couples rêvent de se marier à l'étranger, mais appréhendent les démarches et surtout ne savent pas par où commencer. Un wedding planner lui connaît les us et coutumes de chaque pays et organiser un mariage même à l'autre bout du globe est pour lui un jeu d'enfant !

Avoir accès à des lieux de prestige et à des prestations de qualité supérieure

L'une des plus-values d'un wedding planner les plus importantes et à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que son réseau lui permet d'ouvrir des portes inaccessibles lorsqu'on a le projet d'organiser son mariage par ses propres moyens. En effet, certains excellents traiteurs ne collaborent qu'avec les wedding planner, de même que certaines salles et lieux d'exception font le choix de traiter uniquement avec une clientèle professionnelle et pas directement avec les futurs mariés. Même chose aussi pour certains photographes, DJ, animateurs, etc. Ainsi, si vous voulez bénéficier de prestations haut de gamme et travailler avec les meilleurs, le wedding planner sera votre plus précieux allié.

