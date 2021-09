Nintendo baisse le prix de la Switch, une première en quatre ans

( Source : joatseu sur Pixabay - )

Le prix de la Nintendo Switch passe de 300 euros à 269,99 euros chez les revendeurs agréés. Cette baisse de prix, la première de l'histoire de la Nintendo Switch, vient préparer le terrain pour l'arrivée du modèle OLED, le 8 octobre 2021.

A un mois de l'arrivée de la Nintendo Switch OLED, Nintendo a baissé le prix officiel de la Nintendo Switch, en le passant de 330 euros à 300 euros. Cette annonce a de quoi surprendre, tant Nintendo est connu pour ne jamais baisser ses prix.

Dans les faits, la Switch se négociait déjà autour des 300 euros, car Nintendo autorise un écart entre son prix officiel et le prix des revendeurs, afin que ceux-ci puissent avoir une marge de manœuvre. Cette baisse fait donc tomber le prix de revente à 269,99 euros chez Amazon, Leclerc, Carrefour, Auchan...Le nouveau prix est effectif en ligne depuis le lundi 13 septembre.

« Nous avons baissé le prix [de la Switch] avant la sortie de la Switch OLED pour que la différence de prix entre les deux modèles soit cohérente avec ce que juge Nintendo », explique l'entreprise nippone dans un communiqué. La Nintendo Switch OLED sera commercialisée à partir du 8 octobre prochain, au prix de 349 euros. Le modèle se voulant plus haut de gamme, Nintendo a jugé bon que la différence de prix entre les deux versions soit plus évidente.

Une santé de fer pour la Nintendo Switch

Après quatre années d'existence, la Nintendo Switch cartonne toujours. Les ventes totales de la console pointent à 89,04 millions depuis sa mise sur le marché en 2017, dont 4,45 millions de consoles écoulées entre avril et juin 2021. Les ventes de la Switch ont dépassé celles de la Playsation 3 ou de la Xbox 360, qui sont respectivement de 87 et 85 millions.

Cette baisse de prix devrait donc consolider la place de la Nintendo Switch et préparer l'arrivée du modèle OLED. La firme annonce cependant qu'aucun changement de prix n'est à l'ordre du jour pour les modèles Lite et OLED, qui se maintiennent respectivement à 220 et 349 euros.