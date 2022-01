Netflix en 4 bad buzz

La plateforme de streaming Netflix raffole des buzz. crédit photo : Capture d’écran Instagram

La plateforme de streaming Netflix raffole des polémiques, bonnes ou mauvaises, pour faire parler d'elle et générer toujours plus d'abonnés. Retour sur les bad buzz de 2021.

Les clichés genrés de Chritmas Flow

La série Netflix Christmas Flow , avec Tayc et Shirine Boutella, est la première série de Noël française de la plateforme de streaming. Si cette comédie romantique à la française a cartonné en termes d'audiences, elle a aussi soulevé quelques critiques et généré un bad buzz.

Christmas Flow raconte l'histoire de Marcus, un rappeur à succès issu de la banlieue, qui se retrouve poursuivi en justice pour injures sexistes dans une de ses chansons. Lila, quant à elle, est journaliste et tient, avec ses amies, un média féministe, Les Simones , qui a besoin d'un acheteur au plus vite pour survivre. La rencontre des deux personnages s'annonce donc explosive. Ce qui a exacerbé les critiques sur les réseaux sociaux sur les rouages peu subtils et les stéréotypes sur la représentation d'un féminisme sans nuances qui s'oppose à des influenceuses extravagantes et écervelées. Le tout sur fond de mièvrerie de Noël.

Emily in Paris fâchée avec l'Ukraine

Dans la saison 2 d' Emily in Paris, un épisode a provoqué des débats enflammés sur les réseaux sociaux . Cela a poussé le ministre de la Culture ukrainien, Oleksandr Tkachenko, à demander des explications à Netflix.

En cause, l'apparition d'une certaine Petra, qui se présente comme venant de Kiev, que l'héroïne rencontre pendant un cours de français. Plus tard dans l'épisode, les jeunes femmes sortent se promener, et Petra choque Emily par son absence d'éducation et son comportement sans retenue. Elle vole ensuite des vêtements et des articles de luxe à la Samaritaine qu'elle refuse de rendre quand Emily le lui suggère.

Une vision caricaturale qui ne plaît pas du tout aux spectateurs ukrainiens et les fait réagir pour critiquer les auteurs de la série accusés de diminuer la femme ukrainienne, de perpétuer des stéréotypes sur les ressortissants d'Europe de l'Est.

Mignonnes: blacklisté par l'algorithme de recommandation

À la suite d'une grosse controverse sur l'affiche du film, Netflix a manuellement modifié son algorithme de recommandation pour que le film français Mignonnes apparaisse moins sur sa plateforme, a révélé une enquête de The Verge .

Netflix aurait retiré Mignonnes ( Cuties en anglais) d'un grand nombre de catégories comme «À venir bientôt» ( coming soon ) ou «recherches populaires», «plus de contenus comme celui-ci», «bonus»... Ces actions ont contribué à réduire la visibilité sur Netflix du long-métrage de Maïmouna Doucouré.

Mignonnes est un film indépendant qui dénonce l'hypersexualisation des jeunes filles, mettant en scène le parcours d'une enfant de 11 ans et ses amies. Netflix en a acheté les droits de diffusion. Pour rendre le film plus «sexy», la plateforme a modifié l'affiche pour y présenter des jeunes filles en tenues dénudées dans des poses aguicheuses, ce qui fait partie, dans le long-métrage, de la critique contre la sexualisation à outrance des jeunes filles. Devant le tollé de l'extrême droite américaine et le succès du hashtag #cancelnetflix, Netflix a fait marche arrière et réduit la visibilité de Mignonnes.

Hype House choque en pleine pandémie

Hype House , du nom d'un collectif de stars de TikTok et d'une propriété du même nom à Los Angeles où certains des influenceurs vivent ensemble, est devenu une série sur Netflix ou l'on peut suivre la vie quotidienne des tiktokers. Problème, ils se seraient comportés de manière irresponsable pendant la pandémie de Covid-19. Malgré le confinement et le nombre record d'infections, des fêtes à domicile lors desquelles les participants ne portaient pas de masque ont été organisées. Choqués, les fans ont exigé des excuses.

Kanye West, le prochain gros buzz?

Kanye West sera bientôt mis à l‘honneur sur Netflix dans un documentaire retraçant les 20 dernières années de la vie du rappeur et businessman.

Ce documentaire, intitulé Jeen-Yuhs , a été réalisé par le duo Coodie et Chike, bien connu des fans du rappeur américain puisqu‘ils ont réalisé les clips Jesus Walks (Version 3) et Through The Wire . Netflix a dévoilé de nouvelles images inédites ces dernières heures, avec une sortie prévue le 16 février prochain et la promesse de quelques buzz planétaires!

