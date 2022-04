Nes, Mega Drive, jeux d'arcade : le rétrogaming, une nouvelle tendance

Une vieille console, combien ça coûte

Retrouver le plaisir des jeux d'antan a un coût et ce ne sont pas toujours les consoles les plus récentes qui valent le plus cher. Comme le veut une règle implicite dans l'univers du rétrogaming, plus une console est ancienne et plus son prix est élevé. Ainsi la PS2, sortie au début des années 2000, coûte aujourd'hui près de 50 euros quand la Mega Drive 2, pourtant bien plus ancienne (1990), se négocie autour des 150 euros. La Nintendo 64 peut, pour certaines éditions, se vendre à plus de 250 euros. Une console Jaguar, véritable antiquité, vaut aujourd'hui 300 euros si elle est en bon état. Quant à la Neo-Geo AES, celle que l'on surnomme «la Rolls Royce des consoles», elle s'échange depuis bientôt trente ans à plus de 650 euros, soit plus qu'une PlayStation 5 neuve, tout juste sortie dans les magasins. Pour s'offrir ces petits bijoux, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site RetroGame Shop ou sur EBay. Des boutiques de jeux vidéo, notamment à Paris près de la station de métro République, spécialisées dans le rétrogaming, sont également nombreuses.