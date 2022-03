Napoléon, Topicalia, RustiK : 3 nouveaux parcs d’attraction

3 futurs parcs d’attraction à venir en France (Crédits photo : Shutterstock)

Être immergé en plein second empire avec un casque virtuel, découvrir la faune et la flore du monde sans quitter sa région, se mettre dans la peau d'un soldat romain l'espace d'une journée : ce sont là quelques-uns des concepts de parcs d'attraction. Avec ces loisirs inédits, on est bien loin des manèges des premières générations.

Le Parc Napoléon, un retour dans le second empire

La Seine-et-Marne serait-elle sur le point de devenir la capitale des grands parcs d'attraction ? Peut-être, mais pas tout de suite. Annoncé en grandes pompes depuis 2017, le parc Napoléon, toujours en projet, risque d'être livré plus tardivement que prévu.

A l'origine, ce parc à thème autour de la Révolution française et de l'Empire napoléonien devait voir le jour en 2023. Mais faute de financeurs, il pourrait ne sortir du sol de Marolles-sur-Seine qu'en 2024… si ce n'est plus tard.

Le projet, implanté sur 56 hectares, est en effet ambitieux. Pour plonger le visiteur entre les XVIIIème et XIXème siècle, un système immersif, à base de casques de réalité virtuelle et de la modélisation en 3 dimensions doivent être déployés. Ces innovations seraient réalisées par les sociétés françaises du jeu vidéo pour conserver l'image « Made in France » du parc.

Mais outre les financements, les promoteurs du projet font face aux associations de défense de l'environnement, déjà vent debout contre ce projet situé en pleine zone protégée. Qu'à cela ne tienne, les collectivités territoriales imaginent déjà attirer 750 000 visiteurs. Le parc serait ouvert 200 jours par an pour un prix moyen de 35 euros par jour. De Iéna à Waterloo, l'issue du parc Napoléon ressemble fort à la destinée de l'empereur.

Tropicalia, la forêt amazonienne au cœur du Pas-de-Calais

Tropicalia, la plus grande serre tropicale du monde, placée sous un dôme dans le Pas-de-Calais, est l'un des projets les plus controversés. Il attise la colère des militants écologistes. Coût de l'opération : 50 millions d'euros.

Imaginé pour accueillir la flore et la faune exotique, tout en respectant un savant équilibre, il devrait s'étendre sur une surface de près de 20 000 m². Poissons amazoniens, papillons arc-en-ciel et autres lézards seront ainsi abrités dans ce parc censé recréer leur environnement. Le site sera construit sur plusieurs niveaux avec une zone forestière, une plage et un gigantesque bassin pour les poissons. L'idée est ainsi de promouvoir l'écotourisme.

Des restaurants, des hôtels, un laboratoire ainsi qu'un jardin tropical pour mener des expériences scientifiques sont également prévus. Mais les associations dénoncent ce projet coûteux pour les collectivités territoriales, qui doit mordre sur 9 hectares de terres agricoles . Et c'est sans parler du confinement d'animaux tropicaux, et des installations nécessaires pour reproduire leur environnement naturel. Le projet devrait toutefois sortir de terre en 2023, au parc du champ de Gretz à Rang-du-Fliers, une fois que tous les recours auront été purgés.

RustiK: glissez-vous dans la peau d'un soldat

Après le Puy-du-fou voici Rustik Park, ouvert depuis le mois de juin 2021. Situé près de Sées en Normandie, il se propose de plonger les visiteurs dans trois univers : la Rome antique, le royaume viking et le Moyen-Âge. Ici, les visiteurs font le spectacle en se mettant dans la peau d'un viking, d'un romain ou encore d'un chevalier. Ils sont les acteurs de leur aventure et ont des quêtes à accomplir, délivrées par le maître de ce jeu grandeur nature. Des personnages non-joueurs sont là pour les aiguiller pour qu'ils atteignent leurs objectifs.

Les journées de jeu durent 8h, de 14h à 22h30. Les participants profitent d'une collation, d'un repas chaud, d'un entrainement au combat et du prêt d'un costume. Si les fans de jeu de rôle sont évidemment visés, les créateurs souhaitent attirer un public plus élargi. Ouvert une centaine de jours par an pour 1 500 visiteurs au maximum pur un prix de 25 euros pour un adulte et 15€ pour les moins de 13 ans.

A lire aussi :

15 parcs d'attractions partout en France

Le Puy du Fou, une immersion à vivre en famille

Dubaï inaugure la plus haute grande roue du monde