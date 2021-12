Madonna, les Beckham, Lady Gaga: Comment les stars fêtent-elles Noël?

Comme chaque année, les stars font une pause pendant les fêtes pour passer du temps avec leurs proches. crédit photo : AdobeStock

Comme chaque année, les stars font une pause pendant les fêtes pour passer du temps avec leurs proches. Des moments qu’elles partagent avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Traditions, cadeaux extravagants ou insolites, photos de famille : découvrez comment les people célèbrent Noël.

Les célébrités qui fêtent à la fois Noël et Hanouka

Pink et son mari Carey Hart célèbrent les traditions juives comme chrétiennes avec leurs deux enfants, Willow et Jameson. Sur Instagram , la chanteuse partage aussi bien des photos de leur sapin de Noël que de leur menorah.

Même chose pour Mila Kunis et Ashton Kutcher. L’ actrice explique qu’elle ne fêtait pas Noël en Russie quand elle était petite car elle est juive et que cette fête était avant tout religieuse dans son pays d’origine. Sa famille a adopté certaines traditions de Noël à son arrivée aux États-Unis , à commencer par le sapin.

Madonna élève elle aussi ses enfants dans la foi juive et chrétienne. La star et sa petite famille ont profité du dernier jour de Hanouka pour décorer le sapin de Noël. «Adoptons toutes les fois et les rituels tant que cela nous rend heureux et que nous nous concentrons davantage sur le fait de donner que de recevoir» a commenté la star.

Les cadeaux de Noël des stars, des plus extravagants…

Certaines célébrités n’aiment pas faire les choses à moitié, et Noël est la période idéale pour voir les choses en grand. Difficile de parler d’excès sans mentionner les experts en la matière: la famille Kardashian . En 2015, Kanye West avait affirmé avoir offert 150 cadeaux à sa femme Kim.

En 2018, la soirée organisée par le couple a coûté la bagatelle de 1,3 million de dollars. Sapin géant, neige artificielle, piste de luge… la totale. En 2020, la soirée avait dû être annulée à cause de la Covid-19. Gageons qu’ils ont prévu de se rattraper cette année!

Côté gigantisme, le couple Beckham n’est pas en reste: madame a offert une Rolls-Royce à son footballeur de mari pour la modique somme de 300.000 dollars. Monsieur aide sa femme à agrandir sa collection de sacs Hermès, avec deux pièces d’une valeur de 33.000 et 100.000 dollars. Bien loin du modèle à 350.000 dollars offert par Jay-Z à Beyoncé.

…aux plus insolites!

Un sac à main c’est un peu banal comme cadeau, avouez. En 2019, Nick Jonas, membre des Jonas Brothers, a offert à sa femme Priyanka Chopra une motoneige. Coût: 12.000 dollars. Lady Gaga a dû se contenter d’un moyen de transport légèrement moins rapide: la chanteuse et actrice a découvert un magnifique cheval blanc sur le pas de sa porte.

Côté originalité, Angelina Jolie mérite elle aussi sa place sur le podium: en 2012, l’actrice a offert une cascade située en Californie à Brad Pitt.

La palme revient probablement au chanteur John Legend, qui a acheté à sa femme Chrissy Teigen, mannequin et grande passionnée de cuisine, une meule de parmesan de 40 kilos directement importée d’Italie. De quoi agrémenter pâtes et risottos pour les années à venir.

Les stars qui célèbrent Noël en chanson

À chaque Noël, nos stars préférées poussent la chansonnette, et cette année ne fait pas exception à la règle. Qui dit playlist de Noël dit Mariah Carey, qui caracole en tête des charts depuis 1994 avec son indéboulonnable «All I want for Christmas is you». Le titre vient d’être certifié disque de diamant aux États-Unis avec 10 millions de ventes (une première pour un disque de Noël), et il a dépassé le milliard de streams sur Spotify. Pour les fêtes, la diva revient avec une toute nouvelle chanson, «Fall in Love at Christmas», et une émission spéciale diffusée sur Apple TV+, «Mariah’s Christmas: The Magic Continues».

Elton John, dont le titre «Step Into Christmas» continue de tourner en boucle près de 50 ans après sa sortie, a lui aussi décidé de reprendre le chemin des studios. Le septuagénaire a enregistré le single «Merry Christmas» en duo avec l’artiste Ed Sheeran. Une collaboration fidèle à l’esprit de Noël: l’ensemble des bénéfices seront reversés à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation et la Elton John AIDS Foundation.

La collaboration la plus inattendue (et la plus drôle) des fêtes revient à l’humoriste Jimmy Fallon, présentateur vedette du Tonight Show, qui s’est associé à Ariana Grande et à la rappeuse Megan Thee Stallion pour «It was a… (masked Christmas)».

Les stars adeptes des pulls de Noël et des tenues coordonnées

Qui dit célébrités dit tapis rouge, smoking et robes de soirée, mais nos stars préférées profitent aussi de la période des fêtes pour revêtir leurs plus belles tenues de Noël, parfois même en famille. Connaissez-vous le pull (moche) de Noël? En voilà qui s’en donnent à cœur joie!

Bruce Willis, sa femme Emma et leurs deux filles, Mabel et Evelyn, avec leurs pyjamas à carreaux coordonnés

Son ex-femme Demi Moore et leurs trois filles

Reese Witherspoon et sa fille Ava, qui portent des créations de la marque fondée par l’actrice, Draper James

L’actrice Kate Hudson dans l’ambiance de Noël dès le 1er décembre

Céline Dion et sa tribu

Attention toutefois aux amis qui vous invitent à une soi-disant soirée à thème «pull moche de Noël». Ryan Reynolds en a fait les frais

A lire aussi:

Dégustez des vins de stars

Carré Hermès, maroquinerie vegan, livre Chanel…5 idées cadeaux pour femmes