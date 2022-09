Les sorties ciné de la rentrée

Découvrez les films à ne pas rater. crédit photo : Getty Images

Des pérégrinations loufoques d’une femme dans le multivers à l’adaptation d’une websérie culte sur grand écran, la rentrée 2022 s’annonce chargée en films. Des œuvres où l’actualité n’est jamais très loin.

Une rentrée comique

S’il va encore falloir attendre un peu pour connaître le niveau de fréquentation des salles obscures pour 2022, les amateurs de cinéma risquent d’être ravis en cette rentrée. Car en septembre, il y en aura pour tous les goûts, à commencer par la comédie avec le très attendu Le Visiteur du futur , qui sort le 7 septembre 2022. Un film tiré de la websérie du même nom est réalisé par François Descraques, fondateur de cet univers loufoque. Apparue pour la première fois en 2009 sur Dailymotion, la série est l’une des rares à être passée du web à la télévision (diffusion sur France 4) avant de s’arrêter en 2014 au bout de 4 saisons. Le pitch? Un visiteur du futur parcourt le temps pour changer le cours de l’histoire et ainsi sauver la planète. Au casting, de nombreux youtubeurs sont présents comme Ludovik, Mcfly et Carlito ou encore Monsieur Poulpe.

Le Visiteur du futur sera en concurrence avec une autre comédie, historique cette fois, mais tout aussi savoureuse. Dans Le Tigre et le Président , c’est un André Dussollier métamorphosé et un Jacques Gamblin plus drôle que jamais que l’on retrouve dans les rôles respectifs de Georges Clemenceau et de Paul Deschanel. Sur fond d’années folles, le film se place au moment de l’arrivée au pouvoir de Paul Deschanel, président fantasque et idéaliste qui se volatilise de l’Élysée après une chute en train.

De la Syrie au rodéo urbain

Mais outre la comédie, la rentrée s’annonce également chargée en films intenses comme Rebel , sélectionné au Festival de Cannes , hors compétition, en salle depuis le 31 août. Une plongée sombre et violente des réalisateurs belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah, dans le monde de l’État islamique. L’histoire raconte le parcours de ces jeunes du quartier de Molenbeek à Bruxelles, bien décidés en 2013 à rejoindre la Syrie. Le héros, d’abord humanitaire, se retrouve malgré lui à rejoindre l’organisation terroriste.

Autre film qui nous rapproche de la réalité, Kompromat , en salle depuis le 7 septembre, avec Gilles Lellouche dans le rôle principal. Tiré d’une histoire vraie, le récit se déroule en 2017 en Russie où Mathieu Roussel, un expatrié français, est victime d’un “kompromat”, c’est-à-dire de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour l’incarcérer. À ne pas louper également le film Rodéo . Une immersion à travers le regard de Julia, l’héroïne, dans le monde des rodéos urbains qui ont défrayé la chronique cet été.

S’évader dans le multivers

Enfin, pour quitter la réalité et explorer de nouveaux horizons, le film Everything Everywhere All at Once est une bonne option. On y suit les aventures d’Evelyn Wang, mère de famille débordée par son travail et ses dettes et qui plonge soudainement dans des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. En salle depuis le 31 août, le film, sorti plus tôt aux États-Unis, cartonne au box-office. Produit par les studios A24 ( Moonlight , Uncut Gems , Men …), il a déjà dépassé les 70 millions de dollars au box-office nord-américain.

