Les silver influenceuses révolutionnent les réseaux sociaux

Iris Apfel, 99 ans et 1 million de followers. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Qui a dit que les réseaux sociaux étaient réservés aux jeunes ? Surement pas les silver influenceuses. Ces femmes aux cheveux argentés ont dépassé, parfois allègrement, les 60 ans, et décidé de prendre d'assaut les réseaux sociaux. Ces mamies du web hors norme sont mannequins, businesswomen, ou simplement fatiguées d'être sous représentées. Et elles cartonnent.

Qui sont les silver influenceuses

Elles sont spontanées, stylées et un peu divas. Les silver influenceuses révolutionnent les comptes Mode sur Instagram avec leur sens aigu de la mode, leur franc parlé et leur univers pop... A 91 ans, Baddie Winkle fait figure de référence, avec ses 4 millions d'abonnés (dont Rihanna), ses minirobes rose fluo et son combat pour la légalisation du cannabis. Quasi-centenaire, Iris Apfel (99 ans et 1,6 millions de followers) est l'une des personnalités les plus stylées d'Insta. Elle a une Barbie à son effigie, une autobiographie, un film sur Netflix et impose ses énormes lunettes rondes partout où elle passe.

Mettre fin à l'invisibilité des seniors

Baddie Winkle et Iris Apfel ne sont pas seules... Sarah Jane Adams (64 ans, 193.000 abonnés) se la joue hippie, Lyn Slater (63 ans, 750.000 abonnés) plutôt rock/glamour, Linda Rodin (72 ans, 281.000 abonnés) prône la simplicité.

Quel que soit leur style, les silver influenceuses ont un message. Et la beauté, la mode, la liberté n'ont pas d'âge. Elles sont les portes drapeaux d'une génération de seniors qui peine à trouver leur place dans la société. La retraite au coin du feu? Les codes et les diktats? Très peu pour elles.

Nouvelles influences, nouveaux sujets

Des prêtresses de la mode ridées et souriantes, voici une jolie façon d'humaniser les réseaux sociaux. Ces mamies 2.0 sont à elles seules un antidote à la peur de vieillir. Les comptes des silver influenceuses parlent d'amour propre, de liberté et de positivité. Elles n'ont pas peur de froisser leur image et certaines évoquent aussi les grands sujets de société actuels, comme la légalisation du cannabis, la marche des fiertés ou le droit des femmes.