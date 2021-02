Les Daft Punk en 5 chiffres clés

Le groupe Daft Punk se sépare après 28 ans de collaboration. crédit photo : Shutterstock

Le groupe, formé en 1993 vient d'annoncer sa séparation dans une vidéo publiée sur YouTube nommée Epilogue. Les Daft Punk sont les pères fondateurs de la French Touch, une déclinaison française de la house, exportée par la suite partout dans le monde. Leur rupture est l'occasion de revenir sur leur carrière hors normes en 5 chiffres clés.

3

C'est le nombre de Daft Punk qu'il y avait à l'origine. Il faut remonter en 1991. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo décident de créer un groupe avec Laurent Brancowitz, le futur guitariste de Phoenix, nommé Les Darlin'. Un boys band de rocker façon Beach Boy dont le premier single se vend... à seulement 1.500 exemplaires. Laurent Brancowitz quitte le groupe quelque temps après. Si personne ne remarque les Darlin' à l'époque, un journaliste anglais prend le temps de réaliser une chronique au vitriol sur ce groupe qu'il qualifie de «Daft Punk» (punk idiot). Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo s'en saisissent. La revanche des Daft Punk peut commencer.

5

C'est le nombre de Grammy Awards remportés par le groupe en janvier 2014 pour l'album Random Access Memories. Une première pour des artistes français. Le disque, 4eme du groupe, sorti en mai 2013, est un hommage aux années 70 et surprend au départ les auditeurs, avant de les conquérir entièrement. Il se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde dont 1 million en France. On y retrouve le fameux titre Get Lucky, réalisé en collaboration avec Pharrell Williams. La vidéo YouTube du clip totalise à elle seule 542 millions de vues.

12

C'est en millions le nombre de streams mensuels que comptabilisent les morceaux des Daft Punk sur la plateforme de musique en streaming Spotify. Des chiffres records, surtout si l'on tient compte du fait que leur dernier album, Random Access Memories, a bientôt 8 ans. Au moment de sa sortie en 2013, l'album bat même le record de vente numérique écoulées en une semaine avec 67.535 albums digitaux vendus.

92,6

C'est en millions la valeur estimée de la fortune du groupe Daft Punk, soit 46,3 millions d'euros pour Guy-Manuel de Homem-Christo et 46,3 autres millions pour Thomas Bangalter selon le site américain Celebrity Net Worth. Les artistes sont ainsi les deuxième et troisième DJ les mieux payés de la planète. Des sommes en partie réinvesties dans des projets originaux. Ainsi, les Daft Punk ont réalisé un film, Daft Punk Electroma, sorti en 2006. Ils ont aussi participé à un documentaire sur leur carrière, Daft Punk unchained en 2015, tourné pour Canal +. Ces dernières années, ils tireraient le gros de leurs revenus de leurs nombreuses collaborations avec les groupes et artistes les plus en vogue du moment: The Weeknd ou encore Sébastien Tellier.

28

C'est la durée de vie du groupe Daft Punk. Ce lundi 22 février 2021, les deux artistes français annoncent dans une vidéo baptisée Epilogue qu'ils décident de se séparer. La vidéo postée sur YouTube comptabilise déjà 13 millions de vues et est un extrait de leur film, Daft Punk Electroma. On y voit les deux membres marcher au même rythme sur une plaine désertique jusqu'à ce que l'un des deux commence à ralentir et décide de s'arrêter. Avant de faire signe à l'autre qu'il est temps de s'autodétruire, laissant son comparse seul, avancer vers l'horizon. Le symbole, peut-être, d'aventures sonores en solitaire du dernier des Daft Punk...