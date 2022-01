Lecture : 5 abonnements à offrir à nos enfants

5 abonnements lecture à offrir à nos enfants

Si rien ne remplace un bon livre, il est également important de donner à ses enfants le goût de la lecture en optant pour des supports plus diversifiés et proposant une certaine interactivité. Généralement conçus avec des spécialistes de la petite-enfance, des orthophonistes, des éducateurs et des enseignants, les magazines littéraires représentent une formule économique, accessible, et utile à bien des égards pour offrir aux plus jeunes un accès à la connaissance. La formule d'abonnement est aussi efficace pour mettre en place une sorte d'habitude, si bien que votre enfant sera tenté de guetter la boîte aux lettres. Quel abonnement de lecture lui offrir ? Voici la sélection de la rédaction.

Pour les plus petits : « Popi » (1-3 ans)

Il n'y a pas d'âge pour s'initier à la lecture ! Même si bébé est encore trop jeune pour lire par ses propres moyens, lui offrir un abonnement dès le plus jeune âge, c'est contribuer à entretenir un rituel ludique et intellectuellement enrichissant. Incontestablement « Popi » est l'un des meilleurs choix pour les plus petits. Pour seulement 5€ par mois, vous bénéficiez d'un magazine avec des imagiers pour enrichir leur vocabulaire, de petites histoires mettant en scène des personnages emblématiques comme Petit ours brun, Lili Souris, Cocotte et le loup, mais aussi davantage centrées sur l'humour comme les aventures de Marcel. Superbement illustré, « Popi » est un magazine qui régale aussi les parents puisque dans chaque numéro il y a un carnet dédié à la parentalité.

« Mickey Junior » pour les 3 à 7 ans

Si les histoires de Mickey et ses amis ont certainement bercé votre enfance, rassurez-vous, elles sont encore largement à la page et regorgent de ressources pour faire plaisir à vos enfants. Offrir un abonnement « Mickey Junior », c'est l'occasion de partager une passion commune autour de l'univers de Disney à travers les personnages phares et bourré de cachet propre à la licence. Chaque numéro propose des histoires à déguster avant le coucher, mais aussi un ensemble de contes propices à l'imagination ou à la découverte grâce à des sujets centrés sur l'apprentissage ou sur l'observation. « Mickey Junior », c'est aussi chaque mois un zoom sur un animal et pas seulement sur les plus courants… Sachant que la formule sans engagement est seulement à 4,10€ par mois, voici une bonne raison de l'essayer.

Pour les premières lectures : J'aime lire

À l'instar de « Mickey magazine », les « J'aime lire » sont une véritable institution en matière de lecture. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont ces titres qui sont venus garnir en premier notre bibliothèque. Et ils n'ont pas pris une seule ride ! Au programme de chaque numéro une bande dessinée, un roman, des jeux, des gags et des défis. Si vous optez pour la formule avec CD (6€ par mois contre 5 sans le CD), votre enfant pourra même réécouter son histoire préférée et avancer pas à pas dans l'apprentissage de la lecture autonome. L'un des principaux avantages du magazine « J'aime lire », c'est aussi la diversité des genres littéraires abordés. Contrairement à certains pairs, « J'aime lire » ne se contente pas du merveilleux ou des univers policiers, mais explorer un ensemble de thématiques différentes, un bon moyen de faire découvrir à son enfant la littérature sous toutes ses coutures.

Pour voyager à travers la lecture (7-12 ans)

Si la lecture est un moyen de s'évader, c'est aussi l'occasion de découvrir les richesses de ce monde. C'est ce que propose le magazine bimestriel « Cram Cram ». Chaque numéro plonge les enfants à la découverte des coutumes et des traditions d'un pays, à travers des reportages, des rubriques consacrées à la faune et à la flore locale, sans oublier le côté culinaire qui fera la joie des plus gourmets. En effet, votre enfant, mais aussi vous-même pourrez expérimenter une recette exotique et la reproduire chez vous. Si vous êtes plutôt DIY, le tutoriel pour fabriquer un jouet en bois vous donnera certainement de bonnes idées. « Cram Cram » propose aussi de découvrir un conte illustré du pays en question, un excellent moyen d'ouvrir votre enfant à de nouveaux horizons pour seulement 39€ par an.

Pour suivre l'actualité comme les grands

Il n'est pas toujours évident d'expliquer à son enfant l'actualité. Eh bien « Le Petit Quotidien », le fait pour vous. Ce magazine destiné aux 6 à 10 ans, présenté sous la forme d'un quotidien permet de décortiquer les sujets qui font la une des journaux. Politique, économie, écologie, actualité numérique et bien plus encore, « Le Petit Quotidien » ne se contente pas de fournir des informations, il participe aussi à former la jeunesse quant à son vocabulaire et la pousse à s'intéresser aux choses qui l'entourent. Développer son esprit critique, sa culture générale, et tout simplement apprendre à réfléchir comme un grand sont tant d'enseignement que le magazine a à offrir. Grâce à son format court, il est aussi un bon outil pour favoriser la lecture chez ceux qui sont plutôt férus de contenu rapide à assimiler. Disponible en version papier ou numérique, le prix de l'abonnement du « Petit Quotidien » démarre à 5,99€ par mois. Il existe aussi une version pour les enfants plus âgés « Mon quotidien » s'adressant plutôt aux 10-13 ans.