Le pique-nique c’est chic!

Un pique-nique en famille ou entre amis, c’est l’occasion de profiter de l’été indien crédit photo : Getty images

Entre les masques, le pass sanitaire et un été particulièrement pluvieux, les Français ont besoin de réinventer les manières simples de se retrouver sans contrainte. Un pique-nique en famille ou entre amis, c’est l’occasion de profiter de l’été indien et c’est redevenu un must transgénérationnel. Voici quelques astuces pour vous aider à réussir ce moment de plaisir et de convivialité.

Le lieu choisi fait tout le charme du pique-nique

Pour un pique-nique réussi, il faut trouver un lieu attractif. Et pour cela, tout dépend des attentes des convives! Les adolescents seront attirés par un endroit qui leur propose des activités. La forêt de Fontainebleau et ses rochers d’escalade, un parc d’accrobranches ou la plage sont des lieux qui leur plaisent et sauront les détourner de leurs écrans. Les plus âgés préfèreront le calme d’un bord de rivière ou la proximité d’un beau village. Les enfants doivent pouvoir courir et jouer en toute sécurité. Il vous faut donc proposer un endroit où chacun puisse trouver son bonheur et cela demande réflexion.

Ne rien oublier

Partir en pique-nique demande une certaine organisation. Rien de plus désagréable que de s’apercevoir, une fois arrivés sur votre lieu idyllique, que vous avez oublié la glacière. Alors comme pour un départ en vacances, faites une check liste. Vous y noterez aussi bien vos besoins en nappes, chaises, couverts et sacs poubelles que l’indispensable trousse de secours ou les jouets pour enfants.

Si vous avez envie d’une dernière grillade d’automne, équipez-vous d’un barbecue nomade, léger et pratique, c’est l’allier d’un déjeuner sur l’herbe. Quant à la fameuse glacière, elle constitue l’accessoire indispensable pour conserver au frais vos plats et boissons pendant le voyage. Il existe différents types de glacière à adopter selon le type de pique-nique. Si vous faites une longue marche optez pour le sac isotherme avec bretelles. Pour un grand déjeuner en famille, choisissez la grande glacière qui pourra même servir de table d’appoint.

Bannissez la malbouffe

Puisque vous avez décidé de passer une journée originale en famille ou entre amis, ne gâchez pas tout avec des chips, sodas et autres préparations industrielles. C’est l’occasion de se régaler de salades composées, d’une délicieuse quiche faite maison, d’un cake aux carottes ou d’une terrine de lapin. Chacun peut rivaliser d’imagination en confectionnant sa spécialité. Vous pouvez même organiser une compétition à la «Top Chef», chaque convive ayant pour mission de régaler les participants. Pour les boissons, oubliez les sodas et essayez les eaux parfumées, elles vont vous étonner. Pour cela, coupez quelques rondelles de melon ou de concombre ou d’orange dans de l’eau glacée, laissez infuser toute la nuit et remplissez les bouteilles avant de partir. Pour le dessert régalez-vous de fruits de saison et proposez aux plus jeunes un délicieux sorbet.

Équipez-vous pour un pique-nique zéro déchet

Pour qu’un pique-nique soit chic et instagrammable, bannissez le plastique et les tonnes de papier jetable. Pour les boissons, privilégiez les gourdes et les bouteilles en verre. Amenez vos propres couverts et si vous êtes nombreux demandez aux convives d’en faire autant. Préférez la cuisine maison pour éviter les emballages industriels et transportez-les dans de jolies lunch-box. Ces dernières vous serviront toute l’année. Choisissez une nappe en tissus. Vous pouvez teinter un vieux drap en lin ou trouver dans un vide-grenier un tissu fleuri tout à fait adapté à une journée champêtre. Bannissez aussi les serviettes en papier. Votre but est simple, vous devez réduire au maximum le volume de la poubelle que vous ferez à la fin du repas. C’est une façon amusante d’initier petits et grands à la lutte contre le gaspillage.

A lire aussi:

Alain Ducasse ouvre un restaurant éphémère au musée du Quai Branly

Marie Kondo, la papesse du minimalisme

École en forêt: de quel bois je m’éduque