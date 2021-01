Georges Pernoud: la dernière odyssée

Le présentateur historique de Thalassa Georges Pernoud vient de disparaitre. crédit photo : Pymouss/

L'animateur de l'émission télévisée Thalassa vient de mourir ce lundi 11 janvier 2021 à l'âge de 73 ans. Pendant près de 40 ans, il fait découvrir aux Français la mer sous tous ses aspects avant de se retirer en 2017. Cet aventurier ne se lassait pas de sillonner les océans du monde entier.

Georges Pernoud: un goût pour l'aventure

Ce sera son dernier voyage. Georges Pernoud, légendaire présentateur de l'émission Thalassa sur France 3, s'est éteint ce lundi 11 janvier 2021 à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie, indique les membres de sa famille. Avec 1.704 numéros de Thalassa et une présence à l'antenne de 1975 à 2017, il reste le présentateur télé à la longévité la plus longue sur le petit écran.

Georges Pernoud était plus qu'un simple animateur. Né à Rabat au Maroc en 1947, il cultive très tôt un goût pour l'aventure. Il commence à 21 ans, caméra au poing, filmant la révolte étudiante dans les rues de Paris que l'on appellera bientôt «Mai 68». La même année, il s'engage comme cadreur pour l'ORTF et participe à deux expéditions avec le vulcanologue Haroun Tazieff, l'une au Congo, l'autre en Éthiopie. Le reporter à la bougeotte et après avoir découvert l'Afrique, c'est sur les mers, pour couvrir la Whitbread, une course autour du monde en équipage en monocoques avec escales, qu'on le retrouve en 1973. La traversée se passe mal. Pernoud est malade et réalise la difficulté voire l'impossibilité complète de dompter l'océan. Cette confrontation donne naissance à une idée d'émission. Deux ans plus tard il présente aux Français Thalassa.

Les années Thalassa

Le programme apparaît à la télévision le 25 septembre 1975. Pendant 42 ans cette émission maritime fait découvrir aux Français les richesses de l'univers marin sous la forme de reportages, mais également d'enquêtes. Thalassa récoltera deux prix Albert Londres. Ce trophée récompense les meilleurs grands reportages produits.

Si au départ, Georges Pernoud n'est qu'une voix off, il devient dès 1980 le visage de cette émission en en assumant la présentation. Tous les vendredis soir, dès 20h30, les spectateurs embarquent sur la péniche-studio amarrée sur la Seine de l'animateur, et partent à la rencontre du quotidien des pêcheurs, d'archipels sauvages ou assistent au sauvetage de migrants en haute mer.

Pernoud veut embrasser le monde et la nature dans sa totalité et, en 1990, il lance une seconde émission, Faut pas rêver, consacrée à la découverte de la planète. Bardé de distinctions (Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre des Arts et des Lettres, Médaillé de la Ville de Saint-Malo) Georges Pernoud est également détenteur, dès 1999, de la Grande médaille d'or des explorations de la Société de géographie décernée depuis 1829 aux voyageurs dont les résultats ont accru les connaissances géographiques.

Un monument de la mer

En l'an 2000, le programme réuni chaque semaine 5 millions de Français devant leur poste. Toutefois dès 2011, un vent mauvais souffle sur Thalassa. L'émission bat de l'aile et prend un coup de vieux en comparaison aux autres programmes concurrents le vendredi soir. Les chiffres tombent à 1 million. Pour relancer le programme, France télévisions change à de nombreuses reprises la périodicité et l'horaire de diffusion sans succès. Puis vient la modification de trop, en avril 2017. Pernoud exprime son mécontentement en quittant l'émission.

En apprenant sa mort, le président de la République Emmanuel Macron écrit sur Twitter: «Avec Thalassa qu'il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd'hui, de protéger cette nature qu'il nous a appris à connaître.» La conscience écologique de nombreux spectateurs s'est certainement forgée au détour de ses émissions. Il ne reste plus qu'à paraphraser l'animateur et lui souhaiter un ultime «Bon vent»! comme il avait l'habitude de le faire à la fin de chaque épisode.

A lire aussi:

Le système économique des grandes courses de voile

Acheter un bateau: un rêve pas si inaccessible

Quel est le salaire d'un navigateur?

François Gabart, l'ange des mers