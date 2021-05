Fête des mères: oui aux fleurs locales et de saison!

La Fête des mères approche. Et si cette année on gâtait nos mamans avec de jolies fleurs de saison produites en France? crédit photo : Shutterstock

Saviez-vous que plus de 8 fleurs sur 10 vendues en France viennent de l'étranger ? Cultivées sous des serres chauffées, arrosées de pesticides et de substances destinées à améliorer leur conservation, elles sont cueillies dix jours à l'avance et parcourent des milliers de kilomètres en avion avant d'atterrir chez nos fleuristes. Et si cette année on gâtait nos mamans avec de jolies fleurs de saison produites en France ?

Dites-le avec des fleurs... de saison

Respecter la saison de floraison, c'est suivre le rythme de la nature et apprécier ce qu'elle a à nous offrir à chaque période de l'année. Le mois de mai est le mois des fleurs par excellence, et vous aurez le choix entre de nombreuses variétés pour composer un beau bouquet.

La tulipe, la plus célèbre des fleurs à bulbe, fait son apparition en mars. Le lilas et sa fragrance enivrante parfumeront toute la maison, à moins que vous ne lui préfériez l'odeur délicate des freesias. La rose, reine des fleurs et des jardins, débute sa floraison vers le mois de mai. Un grand classique qui fera mouche à coup sûr!

Cette dernière tend toutefois à être détrônée par la pivoine dans le cœur des mamans. Coral Charm, Duchesse de Nemours, Sarah Bernhardt... vous aurez l'embarras du choix. Si vous souhaitez miser sur l'originalité, optez pour les fleurs de pavot, champêtres et colorées, ou la fraîcheur et la légèreté des pois de senteur.

Des fleurs locales pour une fête des mères écoresponsable

Originaire des Etats-Unis, le mouvement slow flower gagne du terrain dans l'Hexagone. Il plaide pour une production respectueuse de l'environnement et des saisons. Une fleur 100% française, cultivée sans pesticides, vendue dans la mesure du possible en circuit court, et qui rémunère équitablement le producteur.

Le Collectif de la fleur française est une association qui soutient et promeut les acteurs du slow flower. Son site recense les producteurs et fleuristes engagés dans une démarche vertueuse. L'entreprise Fleurs d'Ici propose des bouquets en circuit court sur Internet grâce à un réseau de fleuristes installés partout en France. En boutique, des labels comme «Fleurs de France» ou «Plantes de France» peuvent vous guider dans votre choix. Opter pour des fleurs locales et de saison, c'est soutenir la filière horticole nationale, faire un geste pour la planète en réduisant l'impact carbone de votre bouquet, et profiter de fleurs ultra-fraîches qui dureront plus longtemps!

