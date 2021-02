Etudiants : 4 astuces simples pour éviter le décrochage scolaire

Depuis mars dernier, des millions d'étudiants sont contraints d'étudier depuis chez eux, en « distanciel ». Un réel bouleversement tant sur le point scolaire que moral. Changements d'habitudes, adaptation de son habitat, visioconférences : les étudiants se sentent laissés pour compte et la motivation en prend parfois un coup, au risque de mettre les études en péril. Pour lutter contre le décrochage scolaire, il existe cependant quelques solutions...

Visioconférence, travail à distance... Quelques astuces pour garder la motivation près de vous

S'adapter aux nouveaux formats...

Ce n'est plus vraiment nouveau. Pour faire face à la situation actuelle, de nombreuses plateformes collaboratives ont vu (ou revu) le jour : Zoom, BlackBoard, Google Meet, Klaxoon... Ces dernières permettent aux professeurs et aux élèves d'effectuer les cours à distance, de prendre la parole via leurs micros et d'avoir un espace « chat » pour communiquer avec la classe. Les élèves sont alors amenés à étudier à travers leurs écrans d'ordinateur, pour les plus chanceux en possédant un. Seulement au bout de 2h de cours en distanciel, les yeux commencent à piquer et l'attention se relâche... tant de la part des étudiants que des professeurs. Pour réussir à maintenir la concentration de part et d'autre, un seul mot d'ordre l'interactivité, que ce soit en participant via le micro, la webcam ou le chat. Les professeurs quant à eux, tentent d'optimiser et de tonifier leurs cours en proposant des « sondages », mais également en répartissant les élèves dans des groupes prédéfinis afin de créer des espaces de travail en commun.

Adapter son environnement de travail

Afin de suivre les cours dans de bonnes conditions, il est primordial d'aménager un espace uniquement dédié au travail (lorsqu'il en est possible). Bien sûr, on bannit le lit et le canapé pour étudier et on s'installe confortablement sur une chaise ou un fauteuil de bureau qui ne réduira pas votre dos en compote. Bien choisir son emplacement de travail, c'est d'abord prendre en compte la lumière naturelle afin de ne pas s'abîmer les yeux. Privilégiez un endroit lumineux et calme dans lequel votre concentration sera optimale. On travaille mieux dans un endroit propre, rangé et fonctionnel alors gardez près de vous des feuilles et de quoi écrire. Prévoir des écouteurs/casque pour améliorer la qualité des échanges avec les professeurs et les camarades sera un bon moyen pour garder la concentration près de vous et pour contrer les possibles nuisances sonores. Finalement, entourez-vous de ce qui vous motive et de ce qui vous permettra d'être plus efficace : une tasse de thé près de vous, une lumière apaisante ou encore une tenue confortable !

Se débarrasser des nuisibles !

Nos téléphones et plus globalement l'accès à Internet nous renvoient sans arrêt à la tentation de faire autre chose. C'est pourquoi il est fortement recommandé de mettre de côté son smartphone, de couper vos notifications ou encore d'activer le mode « ne pas déranger » afin de rester concentré et 100% efficace. Mais Internet n'est pas le seul à menacer votre efficacité : de nombreuses distractions vous contemplent tout au long de votre journée. « Et si j'étendais le linge ? » « Et si j'allais faire quelques courses ? » « Et si je regardais un peu la télévision ? ». Les études à distance, ça reste des études : organisez des pauses à heure fixe et des amplitudes définies pour travailler. Mais pendant ces périodes, considérez-vous comme en amphi, l'étendage des chaussettes attendra !

Gardez le contact et entreprenez

Bien entendu, le lien social est de plus en plus difficile à maintenir avec la conjoncture actuelle et la brume anxiogène qui perdure. Pour ne pas se sentir seul, il est important de garder contact avec ses proches, ses camarades, ses professeurs. Les professionnels sont d'autant plus à l'écoute en raison des situations sanitaires compliquées. Profitez des plateformes gratuites telles que Google Meet pour vous retrouver virtuellement avec vos camarades, échanger sur le cours et travailler sur des projets. Profitez-en également pour vous adonner aux activités que vous vouliez entreprendre, quand vous n'en n'aviez pas le temps... Ressortez votre guitare du placard, ou adonnez-vous à des ateliers pour booster votre créativité et regonfler votre moral, on en a tous besoin !

Les numéros utiles :

Car vous n'êtes pas seul et que l'on vous écoute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du service pédagogique de votre école/université, où bon nombre d'entre elles ont mis en place des lignes d'écoutes pour aider les étudiants. Vous pouvez également joindre les numéros suivants :



- Ce numéro initialement dédié à une ligne d'information sur le Coronavirus assure également un soutien psychologique en lien avec la Croix Rouge, SOS Amitié et le réseau national de l'urgence médico-psychologique (CUMP)

0 800 13 00 00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France)

Ouvert 24h/24 et 7j/7

- Difficultés financières

o Le Crous met en place un numéro d'urgence pour les étudiants en difficulté financière

o 0806 000 278 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

- S.O.S Amitié Île-de-France

o Par téléphone : 01 42 96 26 26 (24h/24 et 7 jours/7)

o Par chat en ligne : www.sosamitieidf.asso.fr (de 13h à 03h)

- Tu n'es pas seul·e !

o Destiné aux étudiants

o Aide pour prendre soin de sa santé psychologique

o https://www.soutien-etudiant.info/

Pour plus d'informations et de numéros utiles, l'université de Paris 8 regroupe l'ensemble des liens susceptibles de vous aider.