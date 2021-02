Elon Musk: le savant fou de la Silicon Valley

Avec une flambée des titres de Tesla en Bourse de 730% depuis le 1er janvier 2020, le patron de SpaceX et Tesla est désormais la première fortune mondiale devant Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. crédit photo : vasilis asvestas/Shutterstock / vasilis asvestas

Homme le plus riche du monde depuis le mois de janvier 2021, Elon Musk est l'un des entrepreneurs de la tech les plus connus et les plus controversés de la Silicon Valley. Il rêve de fonder une première colonie humaine sur Mars et n'hésite pas à menacer depuis Twitter les dirigeants boliviens d'un coup d'Etat, pour s'emparer du lithium qui alimente ses batteries. Portrait d'un iconoclaste.

L'homme le plus riche du monde

C'est la nouvelle première fortune mondiale. Avec un patrimoine estimé à 195 milliards de dollars, due à la flambée en bourse des titres de ses actions Tesla, Elon Musk ravit le statut d'homme le plus riche de la planète au patron d'Amazon, Jeff Bezos. Cet entrepreneur fou, révolutionnaire et polémique, marque depuis les années 2000 le monde de la tech.

Le système de paiement en ligne PayPal, c'est lui. Les voitures électriques Tesla, toujours lui. Les fusées SpaceX recyclables, amenées à coloniser l'espace, encore lui. L'imagination de ce Jules Vernes des temps modernes et son audace paraissent sans limites. Musk est un génie depuis toujours.

Elon Musk: un génie des temps modernes

Né en 1971, en Afrique du Sud, dans la ville de Prétoria, il s'intéresse très tôt aux ordinateurs. A neuf ans, il connait tout du code et développe son propre jeu vidéo à 12 ans, dont il vendra le programme 500 dollars. Ce fils d'ingénieur et d'une mannequin nutritionniste a déjà le sens des affaires. Elon a les yeux rivés sur l'Amérique et après une première installation au Canada en 1988, il arrive aux Etats-Unis en 1992.

Sa bourse lui permet d'étudier la physique et l'économie à l'Université de Pennsylvanie puis il rejoint la prestigieuse université de Stanford en 1995 pour boucler un doctorat en physique énergétique. Internet en est à ses balbutiements et Musk flaire le bon coup. Deux jours après avoir été accepté dans l'Université il décide de tout plaquer pour monter sa première boite: Zip2 (éditeurs de logiciels de publication de contenus en ligne).

Elon l'entrepreneur

Elon Musk rêve déjà en grand et applique méthodiquement la même stratégie durant tout son parcours entrepreneurial: créer une innovation, faire monter en puissance l'entreprise et la vendre une fortune pour réinvestir les sommes engrangées pour rêver encore plus grand. Après Zip2, viendra X.com en 1999 qui deviendra PayPal en février 2001. Le système de paiement en ligne, incontournable depuis plus de 20 ans est alors revendu à EBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars, faisant rentrer Musk dans le cercle très restreint des milliardaires de la planète.

Cette fortune est immédiatement réinvestie dans l'achat de parts de la société Tesla en 2004 dont il prend le contrôle en 2008 et dans la création de SpaceX, une entreprise aérospatiale. L'objectif est alors de rallier Mars et démocratiser le voyage dans les étoiles. Ce pari pourrait bien être relevé très prochainement. Depuis une dizaine d'années SpaceX est incontournable dans le paysage spatial américain et les fusées recyclables de Musk servent à ravitailler dès 2012 la station spatiale internationale (ISS).

Elon le visionnaire

La force de Musk est de vouloir atteindre des objectifs fous en apparence. L'entrepreneur espère ainsi voir de son vivant la première colonie martienne de près d'un million d'habitants. Dans le même temps, Elon Musk travaille à l'élaboration d'un Hyperloop, un train à suspension pouvant circuler à près de 1200 km/h.

En 2015, il crée le système du Powerwall, un stockage permettant via des batteries en lithium-ion de stocker durablement l'énergie solaire et éolienne pour alimenter des immeubles. En 2016, sa nouvelle société Neuralink vise à connecter le cerveau d'un être humain à un ordinateur pour créer une nouvelle génération d'hommes et de femmes connectés. Autant de technologies en développement et dont les succès sont promoteurs.

Elon Musk: dérapages incontrôlés

Comme tout génie, Elon Musk fait parfois preuve d'une excentricité pas toujours bienvenue. Bourreau de travail, il n'hésite pas à dormir au bureau et à malmener les salariés qui ne tiendraient pas la cadence. Musk espère même trouver un jour un système lui permettant de s'alimenter sans avoir à faire de pause.

Ses relations avec les médias, qu'il juge pas assez informés, sont déplorables et beaucoup se souviennent d'un entretien fou en 2018 où Elon Musk, joint entre les lèvres, whisky à la main tient un discours fou sur la conquête spatiale et la fin prochaine du monde avant de brandir un sabre de samouraï. Il décide de nommer son sixième enfant du nom d'une formule mathématique Æ A-XII" et se montre des plus sévères avec les mesures de confinement durant le covid-19 qu'il juge totalement fascisante.

Iron Man

Elon Musk demeure l'un des grands inventeurs du XXIème siècle et sa mégalomanie, même si elle l'amène à multiplier les dérapages, lui permet également de concevoir des choses incroyables et innovantes. Dans le milieu cinématographique, il se murmure qu'il aurait inspiré le personnage de Tony Stark dans Iron Man. Cette rumeur plaît beaucoup à ce fan de comics book. L'homme avait même un temps songé à se construire une maison aussi extraordinaire que celle de son héros dans les films de Marvel. Ce projet devra attendre, odyssée martienne oblige.