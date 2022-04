Elizabeth II: à combien s’élève réellement sa fortune?

Quelle est la fortune de la reine d’Angleterre? crédit photo : Capture d’écran Instagram

De nombreux mythes et fantasmes entourent la fortune de la famille royale britannique. La reine Elizabeth II est-elle vraiment la femme la plus riche d’Angleterre? Est-elle propriétaire de Buckingham Palace? Comment sont rémunérés les membres “seniors” de la famille royale?

La Couronne britannique, une institution milliardaire

La fortune de la reine Elizabeth II est difficile à estimer, tant l’ambiguïté public-privé est importante. La majorité des revenus de la souveraine et de la famille royale proviennent de la Couronne britannique, dont la fortune est estimée à 28 milliards de dollars ( 33,5 milliards d’euros ) selon Forbes .

Dans le détail, la Couronne britannique comprend:

Le Crown Estate, qui regroupe tous les biens appartenant à la Couronne: 19,5 milliards de dollars ( 17,8 milliards d’euros ).

( ). Buckingham Palace, estimé 4,9 milliards de dollars .

. Le duché de Cornouailles: 1,3 milliard de dollars .

. Le duché de Lancaster: 748 millions de dollars .

. Kensington Palace, estimé à 630 millions de dollars .

. Crown Estate Scotland (soit l’ensemble des biens de la Couronne situés en Écosse): 592 millions de dollars .

Le Crown Estate (ou “biens de la Couronne”) appartient techniquement au monarque en exercice pour la durée de son règne. Pour autant, ni le souverain ni le gouvernement britannique n’en sont propriétaires. Ces biens sont gérés par un comité indépendant.

La reine perçoit 25% des revenus du Crown Estate. C’est ce que l’on appelle la “Sovereign Grant”, ou “dotation royale”. Les 75% restants vont au Trésor britannique. Pour l’année 2020-2021, la dotation a atteint 86,3 millions de livres sterling ( 103,5 millions d’euros ). Elle sert à payer les dépenses officielles: salaires, sécurité, déplacements, entretien et travaux dans les résidences royales.

Une partie des revenus de la reine Elizabeth II provient du duché de Lancaster, que les souverains anglais se transmettent depuis plus de 600 ans. Il regroupe 18.000 hectares de terres agricoles, dix châteaux, mais également des centres commerciaux, des entrepôts et des bureaux. En 2020, le duché aurait rapporté 30 millions de dollars selon CNN. Cette somme, nommée “Privy Purse”, sert à financer les dépenses privées de la reine et des membres “seniors” de la famille royale qui remplissent des engagements officiels.

La fortune personnelle de la reine

D’après le Sunday Times , la fortune personnelle de la reine Elizabeth II s’élèverait à 365 millions de livres sterling en 2021 ( 437 millions d’euros ). Elle comprend plusieurs biens immobiliers, comme le château de Balmoral, en Écosse, et le château de Sandringham, dans le Norfolk, qu’elle a hérité de son père. Celui-ci est entouré d’un domaine composé de 8.000 hectares de forêts, fermes et exploitations.

La reine possède par ailleurs un portefeuille d’actions, de nombreux bijoux et une importante collection d’œuvres d’art. Composée de 7.000 peintures et 40.000 aquarelles, celle-ci comprend entre autres des tableaux de Rembrandt et Vermeer, ainsi qu’un ensemble exceptionnel de 600 dessins de Léonard de Vinci. Enfin, la souveraine a hérité de son grand-père une incroyable collection de timbres du Royaume-Uni et du Commonwealth qui vaudrait à elle seule 100 millions de livres sterling !

Si la souveraine est sans conteste l’une des femmes les plus riches d’Angleterre, elle ne figure plus dans le classement des 300 plus grandes fortunes britanniques du Sunday Times depuis 2015. En 1989, année de la création du classement, elle en occupait la tête. En 2020, elle se trouvait en 372e position.

