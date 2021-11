Dubaï inaugure la plus haute grande roue du monde

Inaugurée au mois d’octobre 2021 sur l’île de Bluewaters, la Ain Dubaï est la grande roue de tous les records. crédit photo : Getty images

La plus grande roue du monde se trouve à Dubaï depuis le 21 octobre 2021. Cette attraction de luxe renforce le statut de l’émirat comme place touristique de choix au Moyen-Orient. La ville organise d’ailleurs, jusqu’au 31 mars 2022, l’Exposition Universelle.

Dubaï et sa grande roue

Dubaï en passe de devenir la ville de tous les records. Après avoir décroché celui de la métropole au gratte-ciel le plus haut au monde avec le Burj Khalifa, Dubaï possède aujourd’hui la plus haute grande roue de la planète. Le Dubaï Eye, également appelée Aïn Dubaï est ouverte au public depuis le 21 octobre 2021, et s’annonce comme l’attraction touristique du moment dans la cité émiratie. Sa hauteur? 250 mètres, soit bien plus que le London Eye (135 mètres) ou le High Roller de Las Vegas, détenteur du titre de grande roue la plus haute du monde il y a peu (167m).

Aïn Dubaï se compose de 48 capsules d’observation intelligentes et climatisées permettant d’avoir une vue sans comparaison sur l’ensemble des buildings et autres constructions de la ville. Comptez au total près de 38 minutes pour un tour complet.

Des capsules à 1.100 euros

Située sur l’île de Bluewater, Aïn Dubaï permettra aux touristes de profiter des restaurants, boutiques et autres souks du quartier. La grande roue peut accueillir jusqu’à 1750 personnes en même temps. Bonus non négligeable, certaines capsules peuvent être réservées pour organiser un anniversaire, un dîner aux chandelles, un séminaire professionnel ou encore pour prendre des cours de cuisine.

Le prix d’un ticket standard dans une capsule d’observation est de 30 euros mais pour les compartiments VIP, les intéressés devront débourser près de 90 euros. Quant au coût de la privatisation de l’une des cabines, il atteint les 1.100 euros.

L’émirat de la culture

À travers cette construction, la capitale économique des Émirats Arabes Unis veut renforcer sa position de haut lieu du tourisme au Moyen-Orient. La même semaine, Dubaï inaugurait, en plus de sa grande roue, son propre musée de cire Madame Tussaud. La ville accueille également jusqu’au 31 mars 2022 l’Exposition Universelle. Une vitrine de poids. Les Émirats Arabes Unis espèrent d’ailleurs attirer sur le territoire 25 millions de visiteurs sur les 6 prochains mois.

Sur place, près de 190 pays y dévoilent leurs prouesses architecturales et technologiques dans des pavillons tous plus atypiques les uns que les autres. Celui de la Chine prend, par exemple, la forme d’une ampoule tandis que le pavillon néerlandais s’apparente davantage à une pyramide recouverte de plantes comestibles. Reste qu’il en faudra plus pour que les Émirats Arabes Unis redorent leur blason auprès des grandes institutions internationales. Peu de temps avant l’ouverture de l’Exposition Universelle, le Parlement européen avait appelé l’ensemble des pays de l’Union à boycotter l’événement afin «de montrer leur rejet des violations des droits humains aux Émirats», selon une résolution votée à la mi-septembre. Un appel qui semble ne pas avoir été suivi par les 26.

Le Qatar, roi de la diplomatie du sport Le Moyen-Orient à l’honneur en cette fin d’année 2021. Si Dubaï s’octroie la culture et l’économie en organisant l’Exposition Universelle, le Qatar mise lui sur le sport. L’émirat du Qatar va organiser la Coupe du monde 2022 qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2021. La ville espère faire venir plus d’un million de visiteurs sur son sol, malgré les nombreuses polémiques qui entachent cette édition. La péninsule du Golf investit d’ailleurs beaucoup dans le sport depuis les années 1980. En 2011, le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. S‘ensuit le lancement dans 43 pays de BeIn Media Group, leaders dans la diffusion des évènements sportifs grâce à son réseau de chaînes BeIn Sports. Le 21 novembre 2021, le Grand Prix d’Australie sera remplacé par le Grand Prix du Qatar. Ne manque qu’un dernier dossier sur lequel travaille l’émirat: celui des Jeux Olympiques. Après avoir essuyé un premier échec en 2006, le Qatar espère obtenir l’organisation des JO pour 2032. Une manière de faire oublier les multiples campagnes des ONG de défense des droits humains contre l’émirat, qui condamnent le traitement réservé aux travailleurs étrangers et aux femmes.

