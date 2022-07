Ces 5 festivals à ne pas rater en France cet été

Quels sont les festivals de l’été qui marqueront la belle saison cette année? crédit photo : Getty Images

Avec l’arrivée des vacances et la fin des jauges permettant de recevoir du public, les festivals français espèrent faire le plein tout l’été. Si le territoire est maillé d’événements tous plus spectaculaires les uns que les autres, certains tirent leur épingle du jeu. Notre top 5.

1. Les Vieilles Charrues

Créé en 1992, les Vieilles Charrues et leurs quelque 200.000 visiteurs en 4 jours demeurent une étape obligée des festivaliers en France. L’édition 2022 se déroule toujours à Carhaix du 14 au 17 juillet et les amateurs de musique retrouveront de grandes stars comme -M-, Angèle, Clara Luciani ou encore Orelsan. Cette édition promet de rentrer dans les annales. Le festival fête cette année ses 30 ans.

Prix des billets: 45 euros la journée. 165 euros le pass 4 jours.

2. Les Francofolies de La Rochelle

C’est LE festival pour celles et ceux qui aiment la musique francophone. Avec une programmation toujours aussi pointue, le festival (du 13 au 17 juillet 2022) annonce une tête d’affiche des plus prometteuses et éclectiques. De Booba à Julien Doré en passant par Vald, Angèle ou Mika, cette édition promet un festival réjouissant pour les oreilles.

Prix des billets: entre 25 et 62 euros en fonction des artistes et des options choisies.

3. Le Lollapalooza Paris

5e édition pour la version française du mythique Lollapalooza sur les pelouses de l’Hippodrome de Longchamp. Le festival qui se tient du 16 au 18 juillet est l’un des rendez-vous incontournables de cet été, avec cette année Imagine Dragons, Pinkpantheress ou encore Jack Harlow. Un moment haut en couleur et en tenues excentriques à découvrir impérativement. Pour cette édition 2022, Pearl Jam et A$AP Rocky viendront mettre le feu pour leur unique date française.

Prix des billets: 79 euros pour un jour. 139 euros le pass 2 jours.

4. Les Nuits Secrètes

Direction le nord de la France à Aulnoye-Aymeries pour célébrer les 20 ans des Nuits Secrètes cet été, du 22 au 24 juillet. Le festival sera animé pour l’occasion par de nombreuses grandes stars de la scène française dont Orelsan, PNL ou encore Izïa. Pour cette 20e édition, 70 concerts sont prévus. Ils seront répartis sur 4 scènes. Un festival écoresponsable , où la viande rouge est bannie, avec 50% de menus végétariens et une priorité donnée aux produits et aux boissons du terroir.

Prix des billets: 50 euros pour une journée. 120 euros pour le pass 3 jours.

5. Rock en Seine

L’édition 2022 du festival s’annonce plus rock que jamais. Nick Cave, Rage Against the Machine, Arctic Monkeys, Tame Impala, Idles… les fans du genre seront servis. Organisé du 25 au 28 août sur le domaine national de Saint-Cloud, Rock en Seine permettra aux festivaliers de clore l’été en beauté. En prime, le retour sur scène du grand Stromae.

Prix des billets: 59 euros la journée. 89 euros le dernier jour. 199 euros le pass 4 jours.

Fête de l’Huma: 5 chiffres sur le plus gros festival du pays • 26 euros : c’est le prix du pass 3 jours, hors camping. • 50 : c’est le nombre de concerts en moyenne lors de la Fête de l’Huma. • 5 millions d’euros : le budget moyen d’une édition de la Fête de l’Huma. • 1 million : le record de festivaliers atteint pour les éditions de 1945 et de 1977. • 1930 : première édition du festival le 7 septembre à Bezons.

