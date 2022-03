Britney Spears: 15 millions de dollars pour écrire ses mémoires

Britney Spears signe un contrat de 15 millions de dollars pour écrire ses mémoires. crédit photo : Capture d’écran Instagram @britney_spears_daily

Les bonnes nouvelles continuent pour Britney Spears! Après avoir été libérée de sa tutelle au mois de novembre, la pop star aurait conclu un accord avec une maison d’édition pour publier son autobiographie.

Un contrat historique de 15 millions de dollars

D’après les informations de plusieurs médias américains dont la chaîne CNN, Britney Spears aurait signé un contrat avec la maison d’édition Simon & Schuster pour écrire ses mémoires. Montant du deal: 15 millions de dollars, soit 13,25 millions d’euros. Plusieurs éditeurs auraient fait monter les enchères pour s’offrir les confessions de l’interprète de Baby One More Time . Il s’agirait de l’un des accords les plus importants jamais conclus, derrière celui du couple Obama. En 2017, la maison d’édition Random House avait déboursé aux alentours de 60 millions de dollars pour publier l’autobiographie des ex-POTUS et FLOTUS (ex- President Of The United States - First Lady Of The United States ).

Cela ferait un certain temps que la chanteuse aurait pour projet d’écrire un livre retraçant son ascension vers la célébrité, sa carrière musicale, sa relation tendue avec sa famille et, bien entendu, sa tutelle. En janvier dernier, elle avait publié une photo représentant une machine à écrire à côté d’un bouquet de roses sur Instagram , accompagnée de la légende “Et si je commençais par le début?” Son envie de livrer sa version des faits est renforcée par la publication récente d’un ouvrage écrit par sa sœur cadette Jamie Lynn, intitulé Things I Should Have Said ( Les Choses que j’aurais dû dire ), que la chanteuse a qualifié de mensonger.

La fin d’une tutelle de 13 ans

Libérée de la tutelle de son père qu’elle jugeait abusive, Britney Spears a récemment été conviée à s’exprimer sur le sujet devant le Congrès américain. “Je me suis sentie écoutée, comme si je comptais pour la première fois de ma vie. Quand votre propre famille est contre vous, il est difficile de trouver des gens qui comprennent et qui font preuve d’empathie”, s’est-elle réjouie sur Instagram. Nul doute qu’elle reviendra longuement sur cette période sombre dans son autobiographie.

La star, qui a fêté ses 40 ans au mois de décembre, aspire désormais à vivre sa vie comme elle l’entend. Fiancée à Sam Ashari, elle avait récemment fait part de son souhait d’avoir un troisième enfant. On ignore toutefois si on la reverra sur scène, puisqu’elle a déclaré vouloir arrêter la musique .

Britney Spears en 6 chiffres clés • 20.000 euros: c’est le montant de la pension alimentaire qu’elle verserait à son ex-mari et père de ses enfants, Kevin Federline. • 3 millions de dollars: côté justice, la maman de Sean Preston et Jayden James aurait dépensé 3 millions de dollars en frais d’avocats d’après le New York Times . • 5 millions de dollars: selon le magazine Forbes , qui a eu accès aux documents légaux présentés devant la Cour, elle aurait versé 5 millions de dollars à son père en 13 ans. • 200 millions: sa fortune peut paraître faible au regard des 200 millions de disques vendus à travers le monde. • 70 millions: sa fortune personnelle est estimée à 70 millions de dollars. • 30 millions: en 1999, Britney Spears, alors âgée de 17 ans, sort son premier album intitulé Baby One More Time . Écoulé à près de 30 millions d’exemplaires, il reste à ce jour son disque le plus vendu.

A lire aussi:

Un collier à 8 millions de dollars, 10.000 dollars de fleurs… les cadeaux extravagants de David Beckham, Justin Bieber ou encore Kanye West

Kim Kardashian, Britney Spears, Beyoncé: ces stars parodiées par Celeste Barber