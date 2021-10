5 escape games à tester de toute urgence dans la capitale

Glissez-vous dans la peau d'un enquêteur, d'un agent secret ou d'un braqueur en participant à un espace game crédit photo : Getty images

Vous cherchez une expérience insolite à Paris ? Vous souhaitez passer un bon moment entre amis ou en famille ? Nous avons sélectionné pour vous 5 escape games au scénario ultra-immersif. Glissez-vous dans la peau d'un enquêteur, d'un agent secret ou d'un braqueur de banque pour résoudre des énigmes et relever des défis. Émotions fortes garanties !

Murder Mystery: un Cluedo grandeur nature au cœur d'un sublime hôtel particulier

Vous avez lu tout Agatha Christie et Arthur Conan Doyle? Alors Murder Mystery est fait pour vous! Automne 1948. Une fête d'anniversaire bat son plein dans un superbe hôtel particulier du 16e arrondissement lorsque l'un des invités est assassiné. L'inspecteur Jules Lavisse et son adjoint Janvier vous accompagnent pour mener l'enquête. À vous d'examiner la scène de crime, de rassembler preuves et indices et d'interroger les suspects. Trouverez-vous le coupable?

Hôtel Particulier Kergorlay Langsdorff - 9 Rue de l'Amiral d'Estaing 75016 PARIS - Tarif: 55 euros.

Revivez le naufrage du Titanic

15 avril 1912, 1h du matin. «Dans 60 minutes, le Titanic sombrera dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Tandis que les premières classes évacuent le paquebot, tous les accès aux ponts supérieurs sont verrouillés. Vous êtes pris au piège. Vous entendez l'eau s'engouffrer dans les cales dans un grand fracas... il est temps de fuir!» Vous et vos collègues mécaniciens aurez une heure pour échapper à la noyade. Un scénario digne d'un film hollywoodien!

Majestic Escape Game - 2 rue Française 75001 PARIS - De 28 à 48 euros selon le nombre de joueurs.

La Casa de Papel Expérience: participez au casse du siècle à la Monnaie de Paris

La série événement de Netflix vous donne rendez-vous à la Monnaie de Paris pour une expérience immersive plus vraie que nature! Alors que vous vous apprêtez à visiter ce lieu mythique de la capitale, des braqueurs prennent le contrôle et vous obligent à leur obéir. Enfilez votre combinaison rouge et mettez-vous au travail! Rome, Singapour ou Bordeaux, quel sera votre nom de code?

Monnaie de Paris - 11 quai Conti 75006 PARIS - De 32 à 41 euros.

Le Bureau des Légendes: l'expérience immersive inédite

Plongez dans l'univers d'une autre série phare en vous glissant dans la peau d'un agent de la DGSE. Entouré de trois comédiens professionnels, votre équipe composée de 3 à 6 «clandés» aura 2h pour mener à bien sa mission. Pour rendre l'expérience encore plus réaliste, vous évoluerez au milieu d'éléments de décor prêtés par la production comme la table de réunion de la salle de crise.

Dans un lieu du 6e arrondissement tenu secret - De 49 à 69 euros.

Qui a dit que l'avion était le moyen de transport le plus sûr au monde?

Embarquez pour un vol Paris-Londres qui mettra vos nerfs à rude épreuve! Installez-vous à bord de l'appareil (un véritable A320 encore en service il y a peu de temps) et bouclez votre ceinture. Soudain, une alarme retentit et la cabine est baignée d'une lumière rouge. L'avion est sur le point de s'écraser. Parviendrez-vous à éviter la catastrophe?

The Game - Deux adresses dans le 5e arrondissement: 51 rue du Cardinal Lemoine / 6 rue de la Harpe - De 26 à 33 euros.

Le boom des Escape games en ligne Confinement oblige, les escape games en ligne sont l'une des tendances fortes de ces derniers mois auprès des joueurs. Qu'ils soient digitaux, en visio ou disponibles via une application, ils offrent de nombreuses possibilités et permettent aux amateurs de s'évader depuis leur salon.

A lire aussi:

Le pique-nique c'est chic!

École en forêt: de quel bois je m'éduque