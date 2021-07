10 sportifs devenus acteurs

Découvrez des célébrités qui ont pratiqué le sport à haut niveau avant de se tourner vers le métier d'acteur crédit photo : Shutterstock

Qu'ont en commun Jason Statham, Guillaume Canet et Lino Ventura ? Ils ont tous trois pratiqué le sport à haut niveau ! Qu'ils soient acteurs au passé de sportif ignoré ou athlètes devenus stars du grand comme du petit écran, découvrez les célébrités qui ont brillé dans les stades, les gymnases ou les bassins avant de faire leurs débuts devant la caméra.

Éric Cantona

Attaquant phare de Manchester United, élu "Joueur du siècle" par les supporters des Red Devils, Éric Cantona n'a pas encore raccroché les crampons quand il tourne dans son premier film, Le Bonheur est dans le pré. On le verra par la suite dans Les Enfants du marais ou Looking for Eric.

Chuck Norris

Inoubliable interprète de Walker Texas Ranger, Chuck Norris a été sacré sept fois champion du monde de karaté. Ses performances ont séduit les producteurs et lui ont ouvert les portes des plateaux de tournage.

Lino Ventura

Monstre sacré du cinéma français, Lino Ventura a remporté le titre de champion d'Europe de lutte gréco-romaine en 1950, avant de se tourner vers le catch. Une blessure lors d'un combat le contraindra à quitter définitivement le ring.

Jason Statham

Avant de tourner dans Le Transporteur, Snatch ou Expendables, Jason Statham a fait partie de l'équipe nationale britannique de plongeon pendant douze ans. Il a terminé deuxième des Jeux du Commonwealth de 1990.

Jean-Claude Van Damme

Karaté, kick-boxing... ses performances en arts martiaux valent au Belge de débuter une carrière au cinéma.

Arnold Schwarzenegger

Toujours dans la catégorie "homme d'action", Arnold Schwarzenegger s'illustre tout d'abord dans le culturisme. Sacré Mister Univers et Mister Olympia respectivement cinq et sept fois, il se fait connaître au cinéma en 1984 en jouant des muscles dans Conan le Barbare et Terminator. Il prend un virage à 180° en devenant gouverneur de Californie en 2003.

Guillaume Canet

Membre de l'équipe de France junior de sauts d'obstacles, Guillaume Canet est victime d'un accident grave à 18 ans. Il délaisse l'équitation pendant vingt ans, jusqu'au tournage du film Jappeloup, qui lui permet de renouer avec sa passion de jeunesse. Depuis, il participe régulièrement à des concours.

Dwayne "The Rock" Johnson

Après avoir décroché un titre national avec son équipe de football universitaire, les Miami Hurricanes, en 1991, Dwayne Johnson débute une brillante carrière de catcheur professionnel. En 2001, il obtient son premier rôle au cinéma dans Le Retour de la momie.

Nanni Moretti

Plus connu pour ses prestations devant et surtout derrière la caméra (La Chambre du fils, Habemus Papam), l'acteur et réalisateur italien Nanni Moretti a fait partie de la ligue nationale professionnelle de water-polo.

Johnny Weissmuller

Impossible d'évoquer des sportifs devenus acteurs sans citer le nageur Johnny Weissmuller. Quintuple champion olympique en 100 mètres et en relais, longtemps détenteur du record du 100 mètres nage libre, il est choisi pour le rôle de Tarzan qu'il incarnera à douze reprises entre 1930 et 1940.

À lire aussi:

Les sports préférés des stars

Top 10 des célébrités véganes