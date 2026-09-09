Rachat de SFR: les syndicats appellent à la grève le 24 septembre

Logo SF le 21 mars 2021 à Nantes. ( AFP / LOIC VENANCE )

Les trois syndicats du groupe de télécommunications SFR (CFDT, CFTC et Unsa) appellent à une grève le 24 septembre après-midi, insatisfaits des propositions du consortium pilotant le rachat de l'opérateur, ont indiqué mercredi deux d'entre eux à l'AFP, confirmant une information des Echos.

Après de longues négociations, le groupe Altice a conclu début juin un protocole d'accord pour vendre SFR à ses trois concurrents, Bouygues Telecom, Iliad (Free), et Orange, pour un montant de 20,35 milliards d'euros, assorti d'un potentiel complément de prix pouvant atteindre 650 millions d'euros à la clôture de l'opération.

Mais avec ce rachat "on se retrouve avec plusieurs milliers de salariés qui vont perdre leur emploi, et il n'y a pas de solution de reclassement suffisante ou satisfaisante qui leur seront proposées", a déclaré à l'AFP Olivier Lelong, délégué syndical central CFDT chez SFR, à l'issue d'une réunion mercredi avec les représentants du consortium.

Ce dernier a présenté une offre de reclassement par salarié, alors que "dans le cadre d'un PSE normal, c'est plutôt trois propositions de reclassement qui sont faites aux salariés", détaille M. Lelong.

Deux autres réunions avec les syndicats sont prévues les 21 et 25 septembre, a pour sa part indiqué Franck Guédé, de la CFTC.

Contacté par l'AFP, Altice n'a pas fait de commentaire.

Avant d'aboutir, l'accord de vente doit être finalisé d'ici le 6 décembre, après la consultation des syndicats.

Il devra être validé par l'Autorité de la concurrence. Selon elle, le délai d'instruction du dossier devrait prendre "au moins 18 mois".

La finalisation de la vente est espérée au second semestre 2027, d'après les acheteurs.

Une fois la vente bouclée, quelque 2.300 salariés de SFR Business seraient ainsi immédiatement transférés chez Bouygues Telecom, et 53 salariés de la marque Red seraient repris par Free. Orange de son côté intégrerait plus de 230 salariés.

La reprise de 120 boutiques SFR, une quarantaine pour chaque acheteur, est aussi prévue, mais le nombre de salariés concernés n'est pas encore connu.

Les quelque autres milliers de salariés SFR, qui rejoindront une structure commune gérée par les trois acheteurs avant la disparition définitive de la marque au carré rouge, bénéficieront quant à eux d'une garantie de l'emploi accordée jusqu'à 2029 par les acheteurs.