PROCÉDURE ANTITRUST IMMINENTE AUX USA CONTRE GOOGLE WASHINGTON (Reuters) - La justice américaine devrait annoncer mardi l'ouverture d'une procédure antitrust contre Google pour abus de position dominante, a-t-on appris de source proche du dossier. Il devrait accuser la principale filiale du groupe Alphabet de pratiques contraires à la loi dans la manière dont il traite ses concurrents dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne, dans le but de maintenir sa domination sur ces marchés. Google n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. A deux semaines jour pour jour de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, la démarche du département de la Justice pourrait être interprétée comme une initiative politique puisqu'elle concrétise la promesse du président sortant, Donald Trump, d'obliger les grands groupes de hautes technologies à répondre des accusations de censure des opinions conservatrices dont ils font l'objet. Le département de la Justice et la Federal Trade Commission (FTC), principale autorité fédérale en matière de concurrence, avaient ouvert il y a un peu plus d'un an des enquêtes visant Google mais aussi Amazon, Apple et Facebook. Facebook et Google sont parallèlement poursuivis par une partie des Etats du pays. (David Shepardson et Diane Bartz, version française Marc Angrand)

