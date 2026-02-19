Le chef de la Nasa dénonce les défaillances de Boeing et de l'agence dans la mission habitée ratée de Starliner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des remarques de la conférence de presse et des détails du rapport récemment publié) par Joey Roulette

L'administrateur de laNasa , Jared Isaacman, a critiqué jeudi Boeing et la direction de l'agence pour leur gestion de la mission ratée du vaisseau spatial Starliner qui a laissé deux astronautes bloqués sur la Station spatiale internationale pendant près d'un an. L'agence spatiale américaine a convoqué une conférence de presse à bref délai et a publié un rapport de 300 pages examinant les défaillances techniques et de supervision à l'origine du premier vol en équipage du Starliner en 2024, une mission très médiatisée qui a maintenu les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams à bord de l'ISS pendant neuf mois pour une mission d'essai initialement prévue pour durer environ une semaine.

"Le Starliner présente des défauts de conception et d'ingénierie qui doivent être corrigés, mais la défaillance la plus troublante révélée par cette enquête n'est pas d'ordre matériel", a écrit M. Isaacman dans une lettre adressée aux employés de la Nasa, qu'il a publiée dans son intégralité sur X. Et d'ajouter: "C'est la prise de décision et le leadership qui, s'ils ne sont pas contrôlés, pourraient créer une culture incompatible avec les vols spatiaux habités", faisant écho aux conclusions de la section "culturelle et organisationnelle" du rapport.

La Nasa a classé rétroactivement la mission Starliner comme un accident de "type A", la catégorie d'échec de mission la plus grave de l'agence, déclenchée par des facteurs tels que des dommages à un vaisseau spatial dépassant 2 millions de dollars ou le décès ou l'invalidité permanente d'un membre de l'équipage.

Boeing a dépensé des dizaines de millions de dollars pour réparer le Starliner après la mission. Wilmore et Williams, tous deux pilotes d'essai et astronautes chevronnés , sont revenus sains et saufs sur Terre l'année dernière à bord d'un vaisseau SpaceX après que leur capsule Starliner défectueuse est revenue vide .

"Avant tout, nous essayons d'envoyer un message sur la bonne et la mauvaise façon de gérer des situations comme celle-ci, afin qu'elles ne se reproduisent pas", a déclaré M. Isaacman aux journalistes.

Le rapport, qui a été achevé en novembre, énumère quatre anomalies techniques déjà connues qui ont conduit à l'échec de la mission, notamment les problèmes du système de propulsion de Starliner qui ont compliqué son amarrage à l'ISS au cours des premières heures de sa mission.