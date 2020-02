Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France va accueillir la première grande usine de Huawei hors de Chine Reuters • 27/02/2020 à 16:03









LA FRANCE VA ACCUEILLIR LA PREMIÈRE GRANDE USINE DE HUAWEI HORS DE CHINE PARIS (Reuters) - Huawei va construire en France sa première grande usine en dehors de la Chine, a annoncé jeudi Liang Hua, le président du géant des télécoms chinois, qui va investir environ 200 millions d'euros lors de la première phase de ce projet. Cette usine, qui fabriquera des équipements destinés à des stations de base pour mobiles, permettra de créer environ 500 emplois directs. Huawei est au coeur d'une polémique alimentée par les Etats-Unis, qui accusent le groupe d'activités d'espionnage pour le compte de Pékin. (Mathieu Rosemain, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

