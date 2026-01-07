L'administration Trump recommande plus de protéines et moins de sucre dans ses nouvelles directives alimentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les lignes directrices recommandent de consommer plus de protéines, moins de sucre et d'éviter les aliments transformés

Le document ne fixe pas de limites à la consommation d'alcool, mais suggère d'en réduire la consommation

Les lignes directrices servent de base aux repas scolaires, aux conseils médicaux et à d'autres politiques fédérales

(Ajout de commentaires extérieurs de groupes de défense, paragraphes 19 et 25) par Leah Douglas

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé mercredi une nouvelle série de directives diététiques qui recommandent aux Américains de manger plus de protéines et moins de sucre que précédemment et que les consommateurs évitent les aliments hautement transformés pour parvenir à un régime alimentaire sain.

Ces directives sont le dernier produit du programme "Make America Healthy Again" de l'administration Trump, nommé d'après le mouvement social qui soutient le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. Ce dernier et d'autres fonctionnaires, dont la secrétaire à l'agriculture Brooke Rollins, ont mis en œuvre les objectifs politiques de MAHA tels que la réduction des vaccins pour enfants et la restriction de l'accès à des aliments malsains pour les personnes recevant des bons d'alimentation.

Kennedy et Rollins se sont engagés à simplifier les lignes directrices et à supprimer ce qu'ils décrivent comme l'influence indue des entreprises alimentaires sur leurs recommandations.

Les lignes directrices sont publiées tous les cinq ans par le ministère de la santé et des services sociaux et le ministère de l'agriculture.

Les nouvelles lignes directrices mettent en œuvre certains changements promis par M. Kennedy, notamment en dissuadant fortement la consommation d'aliments hautement transformés et de sucre ajouté. M. Kennedy et les partisans de MAHA ont souligné que la consommation élevée de sucre et d'aliments transformés dans le régime alimentaire américain contribuait à l'augmentation des taux de maladies chroniques.

"Aujourd'hui, notre gouvernement déclare la guerre au sucre ajouté", a déclaré M. Kennedy lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Les recommandations visant à privilégier les fruits, les légumes et les céréales complètes et à limiter la consommation de graisses saturées à 10 % des calories quotidiennes restent inchangées. M. Kennedy a déclaré que le respect de ces recommandations permettrait de réduire le coût des soins de santé. L'accessibilité des soins de santé est une question clé pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat de 2026.

"Les nouvelles lignes directrices reconnaissent qu'une alimentation complète et riche en nutriments est le moyen le plus efficace d'améliorer la santé et de réduire les coûts des soins de santé", a déclaré M. Kennedy.

La commission MAHA de l'administration, dirigée par M. Kennedy, a déclaré dans un rapport stratégique de septembre que l'USDA et le HHS prévoyaient de réformer le processus d'élaboration des futures directives alimentaires, notamment la structure et les membres de son comité consultatif, qui formule des recommandations sur leur contenu.

Certains groupes de pression ont reproché au comité consultatif d'être trop influencé par l'industrie alimentaire. Le comité qui a conseillé les directives alimentaires de cette année a été nommé par l'administration du président Joe Biden.

PLUS DE PROTÉINES, MOINS DE SUCRE

Les recommandations alimentaires constituent la base des programmes fédéraux de nutrition pour les repas scolaires consommés par près de 30 millions d'enfants, et servent de base aux conseils médicaux et aux efforts nationaux de prévention des maladies.

Cette version recommande aux adultes de consommer entre 1,2 et 1,6 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, contre 0,8 gramme précédemment.

Elle encourage également la consommation de produits laitiers entiers, ce qui constitue un changement par rapport aux recommandations formulées il y a plusieurs décennies, qui préconisaient d'opter pour des produits laitiers à faible teneur en matières grasses afin d'atténuer les risques pour la santé d'une alimentation riche en graisses. Les groupes laitiers ont fait valoir que les agriculteurs sont désavantagés par une politique qui déconseille la consommation de produits laitiers riches en matières grasses.

Les lignes directrices omettent une recommandation de longue date selon laquelle les adultes devraient limiter leur consommation d'alcool à un ou deux verres par jour, et se contentent d'indiquer que les adultes devraient "consommer moins d'alcool pour améliorer leur santé générale."

Un représentant de la Maison-Blanche a déclaré que ces directives reflétaient des données scientifiques fiables et qu'elles contribueraient à améliorer les résultats en matière de santé publique au fur et à mesure de leur mise en œuvre.

"L'American Medical Association applaudit les nouvelles directives diététiques de l'administration qui mettent l'accent sur les aliments hautement transformés, les boissons sucrées et l'excès de sodium qui alimentent les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et d'autres maladies chroniques", a déclaré Bobby Mukkamala, le président de l'association, dans un communiqué.

L'Association pour la nutrition scolaire (School Nutrition Association) a déclaré que les repas scolaires comprennent déjà des fruits, des légumes et d'autres aliments sains, conformément aux directives fédérales, et qu'ils ont besoin de plus de fonds et de formation pour développer davantage la cuisine maison.

ÉVITER LES ALIMENTS HAUTEMENT TRANSFORMÉS

Les lignes directrices précisent qu'"aucune quantité de sucres ajoutés ou d'édulcorants non nutritifs n'est recommandée ou considérée comme faisant partie d'un régime alimentaire sain ou nutritif" et que, s'ils sont consommés, les sucres ajoutés ne doivent pas dépasser 10 grammes par repas.

Les lignes directrices antérieures prévoyaient qu'une petite quantité de sucres pouvait être ajoutée à des aliments plus sains pour aider à respecter les recommandations diététiques, sans dépasser 10 % des calories quotidiennes.

Les nouvelles lignes directrices précisent qu'il convient d'éviter les aliments hautement transformés, ainsi que les aliments et boissons contenant des arômes artificiels, des édulcorants hypocaloriques et des colorants. Certaines entreprises alimentaires suppriment les ingrédients artificiels , conformément aux priorités de l'administration.

Les fabricants de sodas comme Coca-Cola KO.N et PepsiCo

PEP.O , ainsi que Mondelez MDLZ.O , qui fabrique les biscuits Oreo, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part de Kennedy. Les grands producteurs de denrées alimentaires Nestle

NESN.S et Danone DANO.PA , dont le siège est en Europe, sont également exposés aux changements préconisés par M. Kennedy.

L'American Beverage Association, qui représente les fabricants de sodas et d'autres boissons, a déclaré dans un communiqué que près de 60 % des boissons vendues aux États-Unis ne contiennent pas de sucre et que dissuader la consommation de boissons sans sucre est "impracticable et intrinsèquement contradictoire."

Les lignes directrices ne traitent pas des aliments ultra-transformés, dont la définition fait l'objet d'un vif débat au sein de l'industrie alimentaire. Le HHS et l'USDA ont déclaré qu'ils étaient en train d'élaborer une définition fédérale des aliments ultra-transformés.

Des scientifiques du monde entier ont averti que les aliments ultra-transformés, qui contiennent souvent des additifs et des ingrédients industriels, sont associés à des problèmes de santé tels que le diabète de type 2 et l'obésité.