GUIDE EXPLICATIF-Que sait-on à ce jour du décès d'une employée d'un laboratoire de l'Institut de la peste en Russie ?

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(Mise à jour de l'article explicatif du 6 octobre avec les derniers développements)

par Andrew Osborn et Jennifer Rigby

Une employée de laboratoire d’un institut de recherche sur la peste en Sibérie est tombée malade et est décédée le 2 octobre , dans des circonstances non précisées, ce qui a conduit les autorités à placer initialement environ 200 personnes en quarantaine et a suscité des craintes en matière de santé publique sur les réseaux sociaux.

Voici ce que nous savons sur cette affaire, que les autorités n’ont pas établi de lien avec son travail ni avec la peste, ainsi que sur la maladie qu’elle étudiait.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Le décès, dont les circonstances n’ont pas encore été entièrement élucidées, de Darya Shipilova, une technicienne de laboratoire âgée de 28 ans travaillant à l’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk en Sibérie et en Extrême-Orient, a poussé les autorités russes à mettre rapidement en place une série de mesures préventives anti-épidémiques qui ont attiré l’attention du monde entier.

Les autorités ont déclaré qu’elle était décédée d’une pneumonie d’origine inconnue, mais que, par mesure de précaution, elles avaient mis en quarantaine toutes les personnes ayant été en contact avec elle.

Elles ont depuis indiqué que 90 % des personnes mises en quarantaine avaient été autorisées à sortir après près de 5 000 tests de laboratoire, qu’aucun cas de peste n’avait été détecté chez les personnes avec lesquelles elle avait été en contact, et que Darya Shipilova elle-même avait été vaccinée et était donc “immunisée contre les infections dangereuses avec lesquelles elle travaillait”.

L’autorité sanitaire russe a déclaré mercredi qu’il n’y avait aucun risque de voir une épidémie se déclarer et qu’elle levait progressivement ses mesures de précaution.

Des rumeurs non confirmées sur les circonstances de la maladie de Shipilova ont toutefois rapidement circulé sur les réseaux sociaux après son décès.

Une version affirmait qu’elle avait fait tomber un tube à essai contenant des bactéries vivantes au travail, une théorie rejetée par l’autorité sanitaire russe. Une autre indiquait qu’elle était tombée malade après un voyage en Thaïlande ou en Moldavie. Une troisième affirmait qu’elle était tombée malade après s’être rendue dans une région proche de la frontière avec la Mongolie.

Il n’existe aucune preuve accessible au public permettant d’étayer l’une ou l’autre de ces théories.

EST-ELLE MORTE DE LA PESTE?

Il n’y a aucune confirmation qu’elle soit morte de la peste, bien qu’un gouverneur régional ait initialement déclaré qu’elle “aurait pu” en mourir.

L’autorité sanitaire Rospotrebnadzor a déclaré qu’elle était décédée d’une pneumonie d’origine inconnue et qu’aucun agent pathogène pertinent n’avait été détecté chez les personnes ayant été en contact avec elle.

Elle n’a toutefois pas encore précisé quelle était la cause de la pneumonie qui l’a emportée, ni comment elle est tombée malade. La pneumonie, une infection pulmonaire, peut avoir diverses causes, notamment la peste, ainsi que d’autres infections bactériennes ou maladies respiratoires virales, telles que la grippe ou la COVID-19.

QU'EST-CE QUE LA PESTE ET PEUT-ON LA TRAITER?

La peste circule principalement chez les petits animaux et les puces. Causée par la bactérie Yersinia pestis, elle peut également infecter les humains. Parmi les épidémies notoires, on peut citer la “peste noire”, qui a tué plus de 50 millions de personnes en Europe au XIVe siècle.

Elle se transmet entre les animaux et les humains par la piqûre de puces infectées, l’inhalation de particules respiratoires infectées et — plus rarement — l’ingestion de matières infectieuses. Le taux de mortalité de la maladie est compris entre 30% et 100% en l’absence de traitement. Si elle est détectée rapidement, la peste peut être traitée à l’aide d’antibiotiques.

LA PESTE EST-ELLE FRÉQUENTE?

La peste est endémique dans de nombreux pays d’Afrique, de l’ancienne Union soviétique, des Amériques et d’Asie, mais la plupart des cas humains recensés au cours des six dernières années ont été signalés en République démocratique du Congo et à Madagascar, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La peste est endémique en Sibérie, où s’est produite la première épidémie humaine préhistorique connue, car Yersinia pestis y est présente chez les petits mammifères sauvages et leurs puces. Il est rare que des Russes contractent la peste.

QUELLE EST LA RÉACTION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE?

L’Organisation mondiale de la Santé, à Genève, a demandé à la Russie de fournir davantage d’informations sur ce cas, tout comme les États-Unis, bien que le président Donald Trump ait déclaré mercredi qu’il estimait que Moscou maîtrisait la situation et que les États-Unis ne pensaient pas que le décès de Shipilova ait été causé par une arme biologique, une théorie qui a fait l’objet de spéculations sur les réseaux sociaux.

Le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan ont indiqué qu’ils renforçaient les mesures de précaution à leurs frontières afin de se prémunir contre une éventuelle propagation de maladies infectieuses.

La Russie est membre à part entière de l’OMS, qui dispose d’un bureau de représentation à Moscou.

QU'EST-CE QUE L'INSTITUT DE LUTTE CONTRE LA PESTE EN SIBÉRIE?

L'Institut de recherche anti-peste d'Irkoutsk, en Sibérie et en Extrême-Orient, a été créé en 1934 pour lutter contre les épidémies de peste. Selon son site web, le scientifique à l'origine de sa création a contribué à endiguer des épidémies en Sibérie, en Mongolie et en Chine. Par la suite, l'institut s'est penché sur d'autres maladies dangereuses, notamment le choléra et l'anthrax.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE PESTE?

La peste se présente sous trois formes qui touchent différentes parties du corps. La peste pulmonaire, la forme la plus virulente et la moins courante, est une infection des poumons qui pousse les patients à expectorer des gouttelettes infectieuses en suspension dans l’air.

La peste bubonique est la forme la plus courante; elle survient principalement lorsqu’une puce infectée pique une personne et provoque un gonflement des ganglions lymphatiques, appelés “bubons”. La peste septicémique, qui ne se transmet pas d’une personne à l’autre, survient lorsque les bactéries de la peste se multiplient dans le sang.

Une forme de peste peut évoluer vers une autre.

Les personnes infectées présentent généralement d’abord des symptômes grippaux après une période d’incubation d’un à sept jours. Elles souffrent de fièvre, de frissons, de maux de tête et de courbatures, de faiblesse, de vomissements et de nausées.

POURQUOI CETTE MORT FAIT-ELLE LA UNE?

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inquiétudes concernant le risque d’émergence de nouvelles maladies mortelles, et les signalements de foyers de maladies inconnues ou d’accidents de laboratoire provoquent désormais la panique sur Internet.

La plupart des scientifiques pensent que le coronavirus à l’origine de la COVID-19 provient d’animaux, mais certains ont émis l’hypothèse d’une fuite en laboratoire.

Les experts en santé publique ont appelé à la prudence concernant cet incident en Sibérie, soulignant qu’un seul cas a été signalé et que les autorités russes affirment qu’il n’existe aucune preuve que la technicienne de laboratoire ait été infectée par la peste.