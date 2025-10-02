Zone euro: taux de chômage en légère hausse en août, à 6,3% (Eurostat)

Le taux de chômage a légèrement remonté en août dans la zone euro, à 6,3% de la population active, contre 6,2% en juillet, qui constituait son plus bas niveau historique, a annoncé Eurostat jeudi.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Ce taux est inchangé par rapport à un an plus tôt, a précisé l'Office européen de statistiques.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est stable sur un an comme par rapport au mois précédent, à 5,9%, se maintenant ainsi à un point bas historique.

Eurostat estime qu'un peu plus de 13 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en juillet, dont 10,8 millions dans la zone euro.

Le taux de chômage est resté stable en France à 7,5%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau qui reste supérieur à celui de ses deux grands voisins, l'Allemagne (3,7%) et l'Italie (6%).

Au sein de l'UE, les taux les plus faibles ont été observés en Slovénie et à Malte (2,9%). Les plus élevés ont été recensés en Espagne (10,3%), en Finlande (9,8%) et en Suède (8,7%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) a progressé de 0,2 point par rapport à août dans l'UE, à 14,6%, mais il s'est maintenu à 14% dans la zone euro.