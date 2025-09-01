 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: taux de chômage en légère baisse en juillet, à 6,2% (Eurostat)
01/09/2025

( AFP / JOHN THYS )

( AFP / JOHN THYS )

Le taux de chômage a reculé au mois de juillet dans la zone euro, à 6,2% de la population active, contre 6,3% en juin ( chiffre révisé en hausse de 0,1 point), a annoncé Eurostat lundi.

Le taux de chômage revient ainsi à son plus bas niveau dans les pays de la zone euro depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998, qu'il avait déjà atteint en novembre 2024.

Par rapport à juillet 2024, le taux de personnes sans emploi a diminué de 0,2 point dans les 20 pays partageant la monnaie unique.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'inscrit également en baisse de 0,1 point en juillet par rapport à juin à 5,9%, son point bas historique. Le chiffre de juillet a également été révisé à la hausse par Eurostat.

Eurostat estime qu'un peu plus de 13 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en juillet, dont 10,8 millions dans la zone euro.

Le taux de chômage est resté stable en France à 7,6%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau qui reste supérieur à celui de ses deux grands voisins, l'Allemagne (3,7%) et l'Italie (6%).

Au sein de l'UE, les taux les plus faibles ont été observés à Malte (2,6%), en République tchèque (2,8%) et en Slovénie (2,9%). Les plus élevés ont été recensés en Espagne (10,4%), en Finlande (9,5%) et en Suède (8,7%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) était de 14,4% dans l'UE, et de 13,9% dans la zone euro, en baisse dans les deux cas de 0,4 point par rapport au mois de juin.

