Zone euro : reflux des prix de l'énergie

Le gaz naturel liquéfié (GNL) a remplacé le gaz russe dans les réserves des terminaux méthaniers européens. (© CC)

Un début d’hiver clément et une consommation en baisse ont permis d’éviter les pénuries. Les stocks de gaz sont au plus haut.

Un bien – temporaire – pour un mal. Le réchauffement climatique, qui constitue une source d’inquiétude planétaire, aura pourtant eu l’avantage à court terme de soulager les économies européennes. Alors que tous les augures nous promettaient une saison hivernale éprouvante, marquée par des pénuries de gaz et d’électricité, les prix de l’énergie ont considérablement reflué depuis août dernier.

Aujourd’hui, les cours des hydrocarbures (pétrole et gaz) sont plus bas qu’à la veille du déclenchement de la guerre en Ukraine. La France n’a pas connu de délestages électriques et, le 15 janvier dernier, les stocks de gaz naturel y étaient supérieurs de 45% à leur niveau moyen des six dernières années, indique GRTgaz, leader européen du transport gazier.

Cela alors même que les livraisons en provenance de Russie sont interrompues depuis plusieurs mois. «Le risque d’un déficit de gaz en volume sur le reste de l’hiver apparaît très improbable», estime la société.

Le rôle croissant du GNL

Est-ce à dire que les alertes lancées par les experts tout au long de l’année dernière étaient injustifiées ? Si la douceur des températures jusqu’à mi-janvier a indéniablement réduit les tensions sur les marchés de l’énergie depuis octobre, les mesures d’économie ont également joué un rôle important. Depuis l'annonce d'un «plan de sobriété» énergétique en France, le