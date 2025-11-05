 Aller au contenu principal
Zone euro: Recul surprise des prix à la production en septembre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 11:44

Une vue de la salle de croissance des cristaux dans une usine STMicroelectronics à Catane



Les prix à la production en zone euro ont reculé en septembre sur un mois de façon inattendue, aidés par la baisse des prix de l'énergie, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont diminué de 0,1% en septembre, après un repli de 0,4% (révisé) en août. Sur un an, la baisse atteint 0,2% après un recul de 0,6% un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation des prix d'un mois sur l'autre et sur une baisse de 0,1% en rythme annuel.

Cette progression est largement due à la diminution des prix de l'énergie (-0,2%), a précisé l'Office statistique de l'Union européenne (UE).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

